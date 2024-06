El peor castigo para Shakira

Shakira, con su característica franqueza, admitió que su tema "Suerte (Whenever, Wherever)" le causa gran incomodidad, al punto de no querer escucharla. Explicó que en esa canción exageró ciertos rasgos, lo que, aunque la ayudó a destacarse, fue en aspectos que no deseaba resaltar. Esta revelación sorprende a muchos de sus fans, quienes consideran la canción como uno de sus mayores éxitos.

El giro inesperado en la vida amorosa de Piqué

Mientras tanto, la vida personal de Shakira sigue siendo objeto de atención mediática. El periodista español Robert Antolín, en una entrevista con el medio Mitre Live, informó que Gerard Piqué, ex pareja de Shakira, está a punto de dar un paso significativo en su relación con Clara Chía: casarse. Esta decisión marca una diferencia notable respecto a su relación con Shakira, con quien estuvo más de una década sin formalizar el matrimonio.

Según Antolín, Piqué no solo planea casarse, sino también formar una nueva familia con Clara Chía. No obstante, estos “ambiciosos” planes del ex campeón del mundo podrían no concretarse debido a la falta de entusiasmo de Clara Chía para seguir el mismo camino, principalmente por su corta edad. “Gerard Piqué quiere ser padre, pero Clara no”, puntualizó el periodista.

Esta noticia podría ser un golpe para Shakira, quien, durante los 12 años que compartió con Piqué, nunca mostró interés en casarse, según sus propias declaraciones. En una entrevista con el medio "60 Minutes", la artista confesó que le “asustaba” el matrimonio y prefería que Piqué la viera como su novia y no como su esposa.

El contraste entre el éxito profesional de Shakira y las turbulencias de su vida personal añade una capa de complejidad a la figura de la artista. Mientras sigue siendo una de las estrellas más queridas de la música, sus revelaciones sobre sus propios éxitos y el cambio en la vida de su ex pareja nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, los artistas también enfrentan desafíos personales y emocionales.