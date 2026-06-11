Rating: cuánto midió la apertura del Mundial 2026 con el show destacado de Shakira

Así, mientras que a las 14.42 hs. la transmisión registraba 13.5 puntos, fue con el show de la colombiana Shakira que la audiencia trepó hasta los 16.3 a las 14:58 hs. convirtiéndose en el pico máximo de la transmisión inaugural del canal de las pelotitas.

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Asimismo, Telefe también formará parte de la transmisión del partido inaugural, llevando a millones de hogares el arranque oficial de la máxima cita del fútbol mundial.

La apertura sirvió como carta de presentación para un torneo que promete romper todos los récords: será el primer Mundial con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre las tres naciones anfitrionas. La ceremonia en México fue apenas el primer capítulo de una serie de celebraciones previstas también en Canadá y Estados Unidos durante los días siguientes.

Con un estadio colmado, un espectáculo musical de primer nivel y la expectativa de miles de millones de espectadores alrededor del planeta, el Mundial 2026 levantó oficialmente el telón y comenzó a escribir una nueva página en la historia del fútbol.

Shakira apertura Mundial 2026 - 1

Cuál es el escándalo por el documental de las mujeres de la Selección Argentina en medio del comienzo del Mundial 2026

La controversia alrededor de Muchachas, la serie documental que muestra el costado más íntimo de varias parejas de jugadores de la Selección Argentina, sigue sumando episodios. A pocos días de su debut en la pantalla de Telefe, salió a la luz que una de las mujeres convocadas para formar parte del proyecto decidió retirarse cuando el trabajo ya estaba terminado.

La producción reúne las experiencias y testimonios de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano. Sin embargo, según contó Yanina Latorre en SQP (América TV), Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister, también había aceptado participar e incluso grabó contenido para el ciclo.

No obstante, una vez concluido el rodaje, la joven habría solicitado que todo el material en el que aparecía fuera retirado de la edición final. “Firmó, grabó y después se arrepintió”, reveló la conductora al referirse a la situación.

Además, Latorre señaló que la madre del futbolista también había sido parte del proyecto en una primera instancia, aunque finalmente eligió no aparecer. “Ella devolvió la plata. Fue por el hate que recibe en redes. Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie”, explicó.

De acuerdo con la panelista, detrás de la decisión de Ailén Cova existiría un sentimiento de culpa relacionado con las repercusiones que generó la ruptura entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan. Según indicó, la influencer mantiene una buena relación con varias de las parejas de los integrantes de la Scaloneta, algo que habría influido en el contexto que rodea a la actual novia del mediocampista.

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Incluso, sostuvo que Cova no formaría parte del grupo de WhatsApp que las parejas de los jugadores habrían creado durante el Mundial.

Por otro lado, Yanina Latorre también se refirió al caso de Agustina Bacerano, expareja de Germán Pezzella. Según detalló, tras la repercusión que tuvo la separación, le habrían dado la posibilidad de abandonar el documental, aunque finalmente optó por seguir adelante con su participación. Además, la conductora aseguró que cada una de las protagonistas habría cobrado 10 mil dólares por formar parte de la producción.

En medio de toda esta repercusión, Camila Mayan fue consultada sobre la decisión de Ailén Cova y tomó distancia de cualquier especulación que la vinculara con el tema.

“No sé qué te puedo decir al respecto. Siempre pienso si hablo o no, no hay una respuesta correcta. No entiendo por qué tengo que dar la cara por otra persona. Para el resto y para mí es incómoda”, expresó.

Luego profundizó sobre el asunto y dejó una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta hacia la situación. “Yo cuando no estoy segura de hacer algo, pienso en si hice algo malo a alguien por esto. Si el resto no puede responder esa pregunta a sí mismo... es algo que yo no puedo responder”, sostuvo.

De esta manera, Camila Mayan volvió a referirse, aunque de manera indirecta, a una historia que continúa generando debate desde el final de su relación con Alexis Mac Allister, quien poco tiempo después blanqueó públicamente su romance con Ailén Cova.