El profundo dolor de Macaulay Culkin por la muerte de Catherine O'Hara, su madre en "Mi pobre angelito"

La extensa trayectoria de Catherine O’Hara

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 y creció en Toronto, como la sexta de siete hermanos. Comenzó su carrera actoral en 1974 como integrante de la compañía de teatro improvisado The Second City en esa ciudad. Dos años más tarde, el grupo dio origen al programa televisivo de sketches SCTV, donde O’Hara se convirtió en una de sus figuras más destacadas.

A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las grandes referentes de la comedia, con papeles icónicos como Delia Deetz en Beetlejuice y Catalina McCallister, la frenética madre del personaje de Culkin en Mi pobre Angelito. Sin embargo, uno de los puntos más altos de su trayectoria llegó con Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, un rol que le valió el Emmy 2020 a mejor actriz de comedia y contribuyó al éxito arrollador de la serie durante la temporada de premios.

Catherine O’Hara

Además de su trabajo en cine y televisión, O’Hara tuvo una prolífica carrera como actriz de doblaje. Prestó su voz a personajes como Sally en The Nightmare Before Christmas, Pinktail en The Wild Robot, Brook Ripple en Elemental y a varios personajes en Frankenweenie, incluida la señora Frankenstein.

En sus últimos trabajos, se sumó al elenco de la serie satírica de Seth Rogen, The Studio, ambientada en 2025, donde interpretó a Patty Leigh, una directora de estudio despedida de Hollywood. También incursionó en papeles dramáticos, como en la película Hope (1997).

En el plano personal, Catherine O’Hara estaba casada con Bo Welch, a quien conoció en 1987 durante el rodaje de Beetlejuice, y era madre de dos hijos.