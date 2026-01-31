A24.com

El anuncio de Mirtha Legrand desde Mar del Plata que hace llorar a todos los fanáticos: "¡Todo se acaba!"

Mirtha Legrand arrancó el programa del 31 de enero desde Mar del Plata muy emocionada e hizo un importante anuncio de despedida. Todos los detalles.

31 ene 2026, 23:07
No se asusten: Mirtha Legrand solo se despidió de Mar del Plata tras una nueva temporada de La Noche de Mirtha (El Trece). Visiblemente compungida y muy emocionada, agradeció el cariño del público y los momentos compartidos en la Costa Atlántica.

Cada despedida resulta especialmente dolorosa para la Diva. Es de público conocimiento el profundo amor que la conductora siente por la ciudad: son tantos los años en los que salió al aire desde La Feliz que, para ella, es imposible no emocionarse cada vez que le toca decir adiós a su segunda casa. En el programa del 31 de enero, el último del mes, se tomó unos minutos para dedicar sentidas palabras antes de regresar a Buenos Aires.

Hoy es nuestro último programa desde Mar del Plata. Me han recibido tan bien… No tengo más que palabras de agradecimiento para mi equipo técnico y el personal. Han hecho de mí una persona muy feliz”.

Mientras hacía la presentación de su esplendido look, acotó en primer lugar: "Todo se acaba en este mundo". Y sumó, con profundo pesar: "¡Que lástima, todo se acaba!".

Cómo fue el primer programa de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Qué rápido pasó enero, al menos para Mirtha Legrand. Para muchos, suele ser un mes largo e interminable —de ahí los memes y las bromas que se repiten año tras año—, pero cuando se es feliz y se hace lo que realmente apasiona, el tiempo parece correr a otro ritmo.

Y así, casi sin darse cuenta, parece que fue ayer cuando La Noche de Mirtha Legrand volvió a brillar en la pantalla de El Trece el 10 de enero, marcando una nueva y exitosa temporada desde Mar del Plata, con la diva disfrutando cada encuentro y el cariño incondicional del público.

Aunque las dudas sobre su presencia se mantuvieron hasta último momento, volvió a desembarcar en La Feliz para encarar una nueva temporada de su histórico programa. El ciclo, que tuvo su primera emisión en 1968 y ya es parte del ADN de la televisión argentina, volvió a encontrar a la diva en la ciudad balnearia, reafirmando una tradición que se renueva año tras año.

La apertura estuvo a la altura de su leyenda. Mirtha brilló con su elegancia habitual, una presencia imponente y ese magnetismo intacto que atraviesa generaciones. Con su clásica impronta, dio la bienvenida a los primeros invitados de lujo —Soledad y Natalia Pastorutti, y Joaquín y Lucía Galán— y al público, y aprovechó el momento para expresar su entusiasmo por regresar a La Feliz.

Visiblemente emocionada, la conductora celebró el inicio del nuevo ciclo y destacó las virtudes de Mar del Plata, invitando a disfrutar de sus playas, espacios verdes, paseos, gastronomía y su intensa cartelera teatral, a la que definió como uno de los grandes atractivos de la temporada.

