El anuncio de Mirtha Legrand desde Mar del Plata que hace llorar a todos los fanáticos: "¡Todo se acaba!"

Embed

Cómo fue el primer programa de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Qué rápido pasó enero, al menos para Mirtha Legrand. Para muchos, suele ser un mes largo e interminable —de ahí los memes y las bromas que se repiten año tras año—, pero cuando se es feliz y se hace lo que realmente apasiona, el tiempo parece correr a otro ritmo.

Y así, casi sin darse cuenta, parece que fue ayer cuando La Noche de Mirtha Legrand volvió a brillar en la pantalla de El Trece el 10 de enero, marcando una nueva y exitosa temporada desde Mar del Plata, con la diva disfrutando cada encuentro y el cariño incondicional del público.

Aunque las dudas sobre su presencia se mantuvieron hasta último momento, volvió a desembarcar en La Feliz para encarar una nueva temporada de su histórico programa. El ciclo, que tuvo su primera emisión en 1968 y ya es parte del ADN de la televisión argentina, volvió a encontrar a la diva en la ciudad balnearia, reafirmando una tradición que se renueva año tras año.

La apertura estuvo a la altura de su leyenda. Mirtha brilló con su elegancia habitual, una presencia imponente y ese magnetismo intacto que atraviesa generaciones. Con su clásica impronta, dio la bienvenida a los primeros invitados de lujo —Soledad y Natalia Pastorutti, y Joaquín y Lucía Galán— y al público, y aprovechó el momento para expresar su entusiasmo por regresar a La Feliz.

Visiblemente emocionada, la conductora celebró el inicio del nuevo ciclo y destacó las virtudes de Mar del Plata, invitando a disfrutar de sus playas, espacios verdes, paseos, gastronomía y su intensa cartelera teatral, a la que definió como uno de los grandes atractivos de la temporada.