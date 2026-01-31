Vacaciones de verano: cuáles fueron los destinos más elegidos por los argentinos en enero

Mar del Plata se ubicó entre el 65% y el 70%, con picos los fines de semana; Necochea cerró enero por encima del 75% y Monte Hermoso rondó el 70%, también con mejores registros en días clave.

Córdoba volvió a tener altos niveles de ocupación en enero.

Córdoba, uno de los grandes ganadores del verano

La provincia de Córdoba fue uno de los destinos más elegidos: más de 2,4 millones de visitantes durante enero y niveles de ocupación muy elevados. Se destacaron Nono (98%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Villa General Belgrano (más del 95%), Mina Clavero (90%), La Falda (85%) y Villa Carlos Paz, con un promedio del 88% y categorías superiores que llegaron hasta el 98%. El informe señaló un incremento interanual del 20% respecto de enero de 2025.

Patagonia, Cuyo, Litoral y Norte: números sólidos

La Patagonia cerró enero con cifras firmes. San Carlos de Bariloche alcanzó el 80% y Dina Huapi el 85%. En Neuquén, la ocupación provincial creció 8% interanual, con San Martín de los Andes en torno al 83%.

En Chubut, Puerto Pirámides tuvo un inicio de temporada con 33% más de visitantes que el año pasado y picos de hasta 11.000 personas en un fin de semana. El Calafate promedió 73% en la primera quincena y Ushuaia llegó al 80%, impulsada por la temporada alta de cruceros.

En Cuyo, Mendoza promedió 60% de ocupación con unos 312.000 turistas, mientras que Malargüe, Potrerillos y las Villas de San Rafael superaron el 80%. San Juan cerró enero con 62% provincial, impulsado por Iglesia (90%) y Calingasta (80%). En San Luis, la ocupación fue del 69%, con Potrero de los Funes (74%) y Villa de Merlo (71%) entre los puntos más visitados.

El Cerro El Porito ofrece una de las mejores vistas de la Quebrada de Humahuaca (Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación)

El Litoral también mostró un buen desempeño. Puerto Iguazú promedió 82%, mientras que Entre Ríos superó los 2 millones de visitantes con un promedio provincial del 66%. La región de Tierra de Palmares alcanzó el 76%. En Santa Fe, enero cerró con más de 200.000 turistas y una ocupación cercana al 60%.

En el Norte argentino, Jujuy registró un promedio del 60%, con la Quebrada de Humahuaca en torno al 70%. Santiago del Estero–La Banda mostró cifras similares y, en Tucumán, Tafí del Valle y San Javier se movieron entre el 65% y el 70%. Salta promedió 50%, aunque Cafayate (69%), Cachi (81%) durante el Festival de la Tradición Calchaquí y San Lorenzo (83%) marcaron picos destacados.

El informe confirmó que enero dejó un muy buen arranque de temporada, con altos niveles de ocupación y una distribución equilibrada del turismo en todas las regiones. De cara a febrero, el sector apuesta a sostener la actividad con el impulso de los carnavales y la continuidad del turismo interno.