Vacaciones de verano: cuáles fueron los destinos más elegidos por los argentinos en enero
El turismo interno mostró un fuerte movimiento durante el primer mes del año, con altos niveles de ocupación hotelera y una demanda distribuida en todas las regiones del país.
El turismo interno fue protagonista en enero y dejó un balance positivo en todo el país, con altos niveles de ocupación hotelera y una fuerte circulación de visitantes hacia los principales destinos de verano. Así lo reflejó el informe del Observatorio de Turismo correspondiente al primer mes de 2026, que destacó una distribución amplia y equilibrada del movimiento turístico, tanto en plazas tradicionales como en destinos emergentes.
Desde el sector resaltaron el trabajo articulado entre lo público y lo privado. “Cerramos enero como un mes positivo para el turismo argentino, con un gran compromiso de los destinos y una estrategia de promoción que dio buenos resultados”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Además, adelantó que la campaña Elegí Argentina se reforzará durante febrero, impulsada también por el impacto de los carnavales.
La Costa Atlántica volvió a concentrar una parte central de la demanda turística.Pinamar registró un promedio general del 85% de ocupación, mientras que Cariló alcanzó el 90%, con jornadas de ocupación plena durante la segunda quincena.
En Villa Gesell el promedio fue del 68%, aunque localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90% en la segunda mitad del mes.
Mar del Plata se ubicó entre el 65% y el 70%, con picos los fines de semana; Necochea cerró enero por encima del 75% y Monte Hermoso rondó el 70%, también con mejores registros en días clave.
Córdoba, uno de los grandes ganadores del verano
La provincia de Córdoba fue uno de los destinos más elegidos: más de 2,4 millones de visitantes durante enero y niveles de ocupación muy elevados. Se destacaron Nono (98%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Villa General Belgrano (más del 95%), Mina Clavero (90%), La Falda (85%) y Villa Carlos Paz, con un promedio del 88% y categorías superiores que llegaron hasta el 98%. El informe señaló un incremento interanual del 20% respecto de enero de 2025.
Patagonia, Cuyo, Litoral y Norte: números sólidos
La Patagonia cerró enero con cifras firmes. San Carlos de Bariloche alcanzó el 80% y Dina Huapi el 85%. En Neuquén, la ocupación provincial creció 8% interanual, con San Martín de los Andes en torno al 83%.
En Chubut, Puerto Pirámides tuvo un inicio de temporada con 33% más de visitantes que el año pasado y picos de hasta 11.000 personas en un fin de semana. El Calafate promedió 73% en la primera quincena y Ushuaia llegó al 80%, impulsada por la temporada alta de cruceros.
En Cuyo, Mendoza promedió 60% de ocupación con unos 312.000 turistas, mientras que Malargüe, Potrerillos y las Villas de San Rafael superaron el 80%. San Juan cerró enero con 62% provincial, impulsado por Iglesia (90%) y Calingasta (80%). En San Luis, la ocupación fue del 69%, con Potrero de los Funes (74%) y Villa de Merlo (71%) entre los puntos más visitados.
El Litoral también mostró un buen desempeño. Puerto Iguazú promedió 82%, mientras que Entre Ríos superó los 2 millones de visitantes con un promedio provincial del 66%. La región de Tierra de Palmares alcanzó el 76%. En Santa Fe, enero cerró con más de 200.000 turistas y una ocupación cercana al 60%.
En el Norte argentino, Jujuy registró un promedio del 60%, con la Quebrada de Humahuaca en torno al 70%. Santiago del Estero–La Banda mostró cifras similares y, en Tucumán, Tafí del Valle y San Javier se movieron entre el 65% y el 70%.Salta promedió 50%, aunque Cafayate (69%), Cachi (81%) durante el Festival de la Tradición Calchaquí ySan Lorenzo (83%) marcaron picos destacados.
El informe confirmó que enero dejó un muy buen arranque de temporada, con altos niveles de ocupación y una distribución equilibrada del turismo en todas las regiones. De cara a febrero, el sector apuesta a sostener la actividad con el impulso de los carnavales y la continuidad del turismo interno.