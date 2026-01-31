A24.com

Una polémica ex Gran Hermano se postuló para la edición Generación Dorada y puso fuertes condiciones

Con el inminente estreno de Gran Hermano Generación Dorada, comenzaron a circular con fuerza los nombres de varios exjugadores que manifestaron su interés en volver a la casa. Entre ellos, uno reconoció que “le picó el bichito” y dejó abierta la posibilidad de participar en esta nueva edición.

31 ene 2026, 22:05
Una ex participante de Gran Hermano sorprendió al anunciar que se postula para la edición Generación Dorada, aunque dejó en claro que su regreso no sería sin condiciones.

Se trata ni más ni menos que de Furia Scaglione, una de las jugadoras más recordadas de las últimas ediciones. Dueña de un perfil fuerte y sin filtros, dejó una huella profunda dentro de la casa y supo despertar un intenso “amor-odio” en el público. Su paso por el programa marcó un antes y un después al punto que la aclaman en todo país que visita.

“Creo que está bueno; si es que va a ser el último, me gustaría entrar”, dijo en El Ejército de LAM al ser consultada sobre la posibilidad de ingresar al reality que comienza el 23 de febrero.

Sobre las condiciones que puso para ingresar a La Noche de los Exs, dejó en claro que ser panelista, dada su experiencia, le queda chico: Me di cuenta de que estoy para conducir, no sé si estoy para un panel. Me gustaría que me den mi programa. La gente lo pide en la calle, me está diciendo: ‘Te tienen que dar algo que no te dan’. Creo que logré estar en la boca de todos y me merezco un lugar lindo”.

Qué famosa actriz ingresará a Gran Hermano Generación Dorada

La cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada ya empezó y, con ella, comienzan a aparecer los primeros nombres fuertes que formarán parte del reality. En ese contexto, el jueves 29 de enero en Lape Club Social (América TV), Martín Salwe sorprendió al revelar quién será una de las grandes figuras de la nueva edición, que debutará el próximo 23 de febrero por Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro.

Fiel a su estilo, el panelista primero apeló al misterio y fue soltando pistas que despertaron la curiosidad en el estudio: "Megafigura. Es la actriz argentina, reconocida en el exterior también. Dato de color: fue jurado. Año 2007, en un reality muy conocido. Dijimos que tuvo varios colores de pelo. Dijimos que tiene un carácter importante, que es actriz dramática, llora muy bien".

"La familia fue conocida, es conocida", señaló, antes de remarcar un detalle clave sobre su ingreso: "Voy a repetir este dato, ella va a ingresar a la casa acompañada por su hija hasta la puerta, porque la hija va a cumplir otro rol dentro del gran hermano en la parte periférica, va estar en el streaming".

La expectativa fue en aumento hasta que Mauro Szeta decidió ir al hueso y lo interpeló sin rodeos. "Revelamos el misterio. ¿Quién es, Martín?". Sin vueltas, Salwe confirmó lo que muchos ya sospechaban: "El 23 de febrero llega GH edición dorada. La megafigura es Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara, va al streaming".

