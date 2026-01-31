Una polémica ex Gran Hermano se postuló para la edición Generación Dorada y puso fuertes condiciones

Embed

Qué famosa actriz ingresará a Gran Hermano Generación Dorada

La cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada ya empezó y, con ella, comienzan a aparecer los primeros nombres fuertes que formarán parte del reality. En ese contexto, el jueves 29 de enero en Lape Club Social (América TV), Martín Salwe sorprendió al revelar quién será una de las grandes figuras de la nueva edición, que debutará el próximo 23 de febrero por Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro.

Fiel a su estilo, el panelista primero apeló al misterio y fue soltando pistas que despertaron la curiosidad en el estudio: "Megafigura. Es la actriz argentina, reconocida en el exterior también. Dato de color: fue jurado. Año 2007, en un reality muy conocido. Dijimos que tuvo varios colores de pelo. Dijimos que tiene un carácter importante, que es actriz dramática, llora muy bien".

"La familia fue conocida, es conocida", señaló, antes de remarcar un detalle clave sobre su ingreso: "Voy a repetir este dato, ella va a ingresar a la casa acompañada por su hija hasta la puerta, porque la hija va a cumplir otro rol dentro del gran hermano en la parte periférica, va estar en el streaming".

La expectativa fue en aumento hasta que Mauro Szeta decidió ir al hueso y lo interpeló sin rodeos. "Revelamos el misterio. ¿Quién es, Martín?". Sin vueltas, Salwe confirmó lo que muchos ya sospechaban: "El 23 de febrero llega GH edición dorada. La megafigura es Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara, va al streaming".