Murió Catherine O'Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito

Su etapa más influyente en comedia llegó tras ser suplente en Saturday Night Live con el legendario programa SCTV, una cantera de talentos y sátira televisiva en la que O’Hara brilló por su versatilidad.

En cine debutó en 1980 en la película Double Negative y siguió con papeles secundarios en películas de Martin Scorsese, como After Hours y Heartburn.

En el séptimo arte se volvió un rostro clave de la comedia estadounidense con títulos populares como el ya mencionado Mi pobre angelito (donde interpretó a la madre de Kevin en dos películas) y colaboraciones recurrentes con el director Christopher Guest en falsos documentales de culto.

Su amistad con Macaulay Culkin, su hijo de la ficción, perduró en el tiempo, al punto tal que fue quien acompañó al actor cuando en 2023 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Como actriz de doblaje se destacó en varios éxitos para toda la familia: Chicken Little, El extraño mundo de Jack, Monster House, Vecinos invasores, Los locos Addams y la reciente Robot salvaje.

En los últimos años, una nueva generación la adoptó como ícono gracias a Schitt's Creek, con su personaje Moira Rose, que le dio premios importantes, En 2020, por su actuación en la serie ganó un Globo de Oro y un Emmy.

Ese resurgimiento la impulsó a los papeles en televisión que terminarían siendo los últimos de su vida, en las series The Last of Us II y El estudio.

En cine, sus últimas apariciones fueron en la película de la franquicia Kingsman, Argylle, y en la secuela de Beetlejuice estrenada en 2024.

Aunque nació en Canadá, O'Hara supo ganarse al público estadounidense con su experimentada carrera en Hollywood. Tal es así que fue nombrada alcaldesa honoraria de Brentwood, en 2021. Le sobreviven sus dos hijos adultos, Luke y Matthew Welch.

