CINE

Netflix: Matt Damon y Ben Affleck se lucen con esta nueva película basada en hechos reales

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan una nueva película de Netflix que dura menos de dos horas y está inspirada en un caso real.

Netflix abrió el 2026 con un movimiento inesperado. "El botín", el nuevo thriller con Matt Damon y Ben Affleck (dirigido por Joe Carnahan), llegó al catálogo y rápidamente escaló posiciones hasta ubicarse en la cima del ranking mundial. En apenas tres días, la película alcanzó 41,6 millones de visualizaciones, una cifra que la colocó entre los lanzamientos más fuertes de los últimos años.

Con una duración precisa de 1 hora y 55 minutos, el film apostó por un ritmo intenso y una narrativa directa. La estrategia funcionó. Así se consolidó su lugar como uno de los contenidos más comentados del momento.

De qué trata "El botín" en Netflix

Según la sinopsis de Netflix: "La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ni nadie queda fuera de sospecha".

El botín Netflix 5

Uno de los elementos que potenció el interés fue su inspiración en hechos reales. La historia se basó en un caso ocurrido en Miami Lakes, Florida, en 2016. La investigación apuntó a Luis Hernández-González, un comerciante sospechado de estar vinculado al cultivo ilegal de marihuana. Tras años de seguimiento, las autoridades allanaron su vivienda y encontraron 24 millones de dólares en efectivo escondidos en baldes de color naranja.

El operativo estuvo a cargo del agente Chris Casiano, quien luego colaboró con el director para adaptar el caso al lenguaje cinematográfico. La película respetó el eje central de la historia real, aunque se permitió algunas licencias narrativas para profundizar el impacto emocional y dramático.

Matt Damon y Ben Affleck, la dupla que capta todas las miradas

Matt Damon y Ben Affleck volvieron a compartir pantalla en un proyecto que no pasó desapercibido. La química entre ambos actores, construida durante décadas de colaboraciones, fue uno de los principales atractivos del estreno. En esta película de Netflix, la dupla interpretó a dos policías con visiones opuestas frente a una situación límite, un conflicto que sostuvo gran parte de la tensión narrativa.

El botín Netflix 3

El regreso conjunto no fue solo un guiño a los fanáticos. También representó una apuesta segura para la plataforma, que capitalizó el peso de dos nombres reconocidos a nivel global. La elección del elenco fue clave para que el film generara expectativa incluso antes de que se conocieran los detalles de la trama.

El elenco de "El botín" con Ben Affleck y Matt Damon

  • Matt Damon
  • Ben Affleck
  • Steven Yeun
  • Teyana Taylor
  • Kyle Chandler
  • Scott Adkins
  • Catalina Sandino Moreno
  • Sasha Call
  • Nestor Carbonell
  • Lina Esco
El botín Netflix 2

El regreso de Joe Carnahan a la dirección

El botín marcó un punto de inflexión en la carrera reciente de Joe Carnahan. Tras el traspié de Juego de criminales (Copshop, 2021), el director volvió a posicionarse con una propuesta sólida y contundente. La crítica destacó su capacidad para manejar el suspenso y construir climas densos sin caer en artificios innecesarios.

Con esta película en Netflix, Carnahan recuperó parte del prestigio asociado a sus trabajos más recordados. El film recordó por momentos a clásicos del género, pero mantuvo una identidad propia que lo diferenció dentro del catálogo de la plataforma.

El botín Netflix 4

El estreno de la película que marcó el inicio del año en Netflix

A pocos días de su lanzamiento, El botín ya fue señalado como uno de los títulos que definieron el comienzo de 2026 en streaming. La película no solo dominó las listas de reproducciones, sino que también generó conversación en redes sociales y medios especializados.

Todo indicó que su recorrido apenas comenzaba. Con números sólidos y un interés sostenido, el film se perfiló como uno de los grandes referentes del año dentro del catálogo de la plataforma.

Tráiler oficial de "El botín" en Netflix

