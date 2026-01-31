Netflix: Matt Damon y Ben Affleck se lucen con esta nueva película basada en hechos reales

El operativo estuvo a cargo del agente Chris Casiano, quien luego colaboró con el director para adaptar el caso al lenguaje cinematográfico. La película respetó el eje central de la historia real, aunque se permitió algunas licencias narrativas para profundizar el impacto emocional y dramático.

Matt Damon y Ben Affleck, la dupla que capta todas las miradas

Matt Damon y Ben Affleck volvieron a compartir pantalla en un proyecto que no pasó desapercibido. La química entre ambos actores, construida durante décadas de colaboraciones, fue uno de los principales atractivos del estreno. En esta película de Netflix, la dupla interpretó a dos policías con visiones opuestas frente a una situación límite, un conflicto que sostuvo gran parte de la tensión narrativa.

El botín Netflix 3

El regreso conjunto no fue solo un guiño a los fanáticos. También representó una apuesta segura para la plataforma, que capitalizó el peso de dos nombres reconocidos a nivel global. La elección del elenco fue clave para que el film generara expectativa incluso antes de que se conocieran los detalles de la trama.

El elenco de "El botín" con Ben Affleck y Matt Damon

Matt Damon

Ben Affleck

Steven Yeun

Teyana Taylor

Kyle Chandler

Scott Adkins

Catalina Sandino Moreno

Sasha Call

Nestor Carbonell

Lina Esco

El botín Netflix 2

El regreso de Joe Carnahan a la dirección

El botín marcó un punto de inflexión en la carrera reciente de Joe Carnahan. Tras el traspié de Juego de criminales (Copshop, 2021), el director volvió a posicionarse con una propuesta sólida y contundente. La crítica destacó su capacidad para manejar el suspenso y construir climas densos sin caer en artificios innecesarios.

Con esta película en Netflix, Carnahan recuperó parte del prestigio asociado a sus trabajos más recordados. El film recordó por momentos a clásicos del género, pero mantuvo una identidad propia que lo diferenció dentro del catálogo de la plataforma.

El botín Netflix 4

El estreno de la película que marcó el inicio del año en Netflix

A pocos días de su lanzamiento, El botín ya fue señalado como uno de los títulos que definieron el comienzo de 2026 en streaming. La película no solo dominó las listas de reproducciones, sino que también generó conversación en redes sociales y medios especializados.

Todo indicó que su recorrido apenas comenzaba. Con números sólidos y un interés sostenido, el film se perfiló como uno de los grandes referentes del año dentro del catálogo de la plataforma.

Tráiler oficial de "El botín" en Netflix