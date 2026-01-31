Perú autorizó la extradición de "Pequeño J", acusado del triple crimen de Florencio Varela
Tony Janzen Valverde Victoriano fue señalado por la Justicia como uno de los responsables detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.
Perú autorizó la extradición de "Pequeño J".
El gobierno de Perú autorizó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela. El joven, de 20 años, había sido detenido en septiembre del año pasado en Lima, luego de haberse fugado del conurbano bonaerense.
La decisión habilita ahora la coordinación con las autoridades argentinas para concretar la entrega y el traslado del imputado al país, donde deberá enfrentar el proceso judicial por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).
Valverde Victoriano está imputado por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, y es señalado por la Justicia como uno de los responsables clave del brutal ataque ocurrido en Florencio Varela.
La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse de manera voluntaria, lo que dio inicio a un trámite formal que este sábado quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez.
Según el texto oficial, antes de concretar la entrega, la Autoridad Central peruana deberá verificar que el detenido no tenga causas penales pendientes en ese país, ya que, de existir procesos abiertos, la extradición podría quedar momentáneamente aplazada.
La fuga y la captura en Perú
Tras el triple crimen, “Pequeño J” escapó del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente fue capturado en Pucusana, una localidad al sur de Lima, cuando intentaba huir oculto en un camión de pescado que circulaba por la Panamericana Sur.
La detención fue posible gracias al rastreo de su teléfono celular y a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense y Interpol. Durante su traslado, el acusado negó los cargos: “Me están echando la culpa nada más. No matamos a nadie”, afirmó.
El rol de “Pequeño J” en la causa
En una primera etapa de la investigación, Valverde Victoriano fue señalado como autor intelectual de la tortura y los asesinatos y como presunto líder de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y el sur del conurbano.
Sin embargo, con el avance del expediente, los investigadores determinaron que por encima de él actuaba “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien se atribuye haber ordenado el triple crimen.
Detención en una cárcel de máxima tensión
Desde su captura, “Pequeño J” permaneció detenido en el Penal de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, uno de los establecimientos más complejos del sistema penitenciario peruano. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la cárcel presenta un grave nivel de hacinamiento, con casi el doble de internos de los previstos.
A la espera de la coordinación final con Argentina, la autorización de extradición marca un paso clave para que el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela sea juzgado en el país.