Perú autorizó la extradición de "Pequeño J", acusado del triple crimen de Florencio Varela

asi-pequeno-j-entraba-a-la-argentina-desde-uruguay-foto-ministerio-de-seguridad-caba-K6LORBBLE5HR7JEGXTOGDLKBO4 Así Pequeño J entraba a la Argentina desde Uruguay. (Foto: Ministerio de Seguridad CABA).

Según el texto oficial, antes de concretar la entrega, la Autoridad Central peruana deberá verificar que el detenido no tenga causas penales pendientes en ese país, ya que, de existir procesos abiertos, la extradición podría quedar momentáneamente aplazada.

La fuga y la captura en Perú

Tras el triple crimen, “Pequeño J” escapó del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente fue capturado en Pucusana, una localidad al sur de Lima, cuando intentaba huir oculto en un camión de pescado que circulaba por la Panamericana Sur.

La detención fue posible gracias al rastreo de su teléfono celular y a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense y Interpol. Durante su traslado, el acusado negó los cargos: “Me están echando la culpa nada más. No matamos a nadie”, afirmó.

el-pequeno-j-habria-organizado-el-triple-crimen-en-florencio-varela-foto-tn-M4Z46A7PRBDO7CR4M75SONDTCM El "Pequeño J" habría organizado el triple crimen en Florencio Varela.

El rol de “Pequeño J” en la causa

En una primera etapa de la investigación, Valverde Victoriano fue señalado como autor intelectual de la tortura y los asesinatos y como presunto líder de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y el sur del conurbano.

Sin embargo, con el avance del expediente, los investigadores determinaron que por encima de él actuaba “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien se atribuye haber ordenado el triple crimen.

Detención en una cárcel de máxima tensión

Desde su captura, “Pequeño J” permaneció detenido en el Penal de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, uno de los establecimientos más complejos del sistema penitenciario peruano. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la cárcel presenta un grave nivel de hacinamiento, con casi el doble de internos de los previstos.

A la espera de la coordinación final con Argentina, la autorización de extradición marca un paso clave para que el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela sea juzgado en el país.