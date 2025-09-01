En vivo Radio La Red
Recetas
RECETA

El secreto para un risotto de tomate cremoso que todos querrán probar

El risotto de tomate es un plato clásico de la cocina italiana que combina la suavidad del arroz con la intensidad del tomate fresco, ideal para una comida reconfortante y fácil de preparar en casa.

El risotto es uno de los platos más representativos de la cocina italiana. Con su textura cremosa y su capacidad para absorber sabores, se ha convertido en un favorito en todo el mundo. Entre las variantes más populares, el risotto de tomate destaca por su frescura y versatilidad. Esta receta permite disfrutar del sabor natural del tomate, equilibrado con la suavidad del arroz y un toque de queso parmesano que potencia su cremosidad.

Qué hace especial al risotto de tomate

La clave de un buen risotto está en la elección del arroz y la técnica de cocción. El arroz tipo Arborio o Carnaroli es ideal, ya que su alto contenido de almidón aporta la textura cremosa característica del risotto. Por su parte, los tomates frescos o tomates triturados de buena calidad proporcionan un sabor intenso y ligeramente ácido que se combina a la perfección con el queso y el aceite de oliva.

Este plato es ideal para quienes buscan una comida reconfortante, nutritiva y rápida de preparar, ya que no requiere ingredientes complicados ni técnicas avanzadas, pero sí atención durante la cocción para lograr la textura deseada.

Ingredientes para preparar un risotto de tomate casero para 4 personas

  • 300 g de arroz tipo Arborio o Carnaroli.

  • 500 g de tomates maduros o 400 g de tomates triturados en conserva.

  • 1 cebolla pequeña.

  • 2 dientes de ajo.

  • 750 ml de caldo de verduras o pollo, caliente.

  • 50 g de queso parmesano rallado.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • Sal y pimienta al gusto.

  • Albahaca fresca para decorar (opcional).

Todos estos ingredientes son fáciles de conseguir y reflejan la simplicidad y calidad de la cocina italiana.

Paso a paso de la preparación

  • Preparar los vegetales: picar finamente la cebolla y el ajo. Si se usan tomates frescos, escaldarlos, pelarlos y triturarlos.

  • Sofreír la base: en una cacerola grande, calentar el aceite de oliva y sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes, evitando que se doren demasiado.

  • Agregar el arroz: incorporar el arroz y mezclar durante 1-2 minutos para que absorba los sabores del sofrito.

  • Incorporar los tomates: añadir los tomates triturados y cocinar unos minutos, removiendo constantemente.

  • Agregar el caldo progresivamente: añadir una cucharada de caldo caliente a la vez, removiendo constantemente y esperando a que se absorba antes de agregar más. Repetir hasta que el arroz esté al dente y tenga una textura cremosa, aproximadamente 18-20 minutos.

  • Finalizar con queso y condimentos: retirar del fuego, agregar el parmesano rallado, sal y pimienta al gusto. Mezclar suavemente.

  • Servir y decorar: colocar en platos individuales y, si se desea, decorar con hojas de albahaca fresca.

Consejos para un risotto perfecto

  • La clave está en remover constantemente el arroz para liberar el almidón y lograr la textura cremosa.

  • Mantener el caldo caliente facilita que el arroz se cocine de manera uniforme.

  • Ajustar la cantidad de sal y pimienta al final permite controlar el sabor sin que se vuelva demasiado intenso.

Un plato versátil y reconfortante

El risotto de tomate puede servirse como plato principal o como acompañamiento de carnes y pescados. Su sabor fresco y su textura cremosa lo convierten en una opción ideal para reuniones familiares o cenas rápidas entre semana. Además, es un ejemplo perfecto de cómo la cocina italiana combina ingredientes simples para crear platos llenos de sabor.

