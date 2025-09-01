El secreto para un risotto de tomate cremoso que todos querrán probar

Todos estos ingredientes son fáciles de conseguir y reflejan la simplicidad y calidad de la cocina italiana.

Paso a paso de la preparación

Preparar los vegetales : picar finamente la cebolla y el ajo. Si se usan tomates frescos, escaldarlos, pelarlos y triturarlos.

Sofreír la base : en una cacerola grande, calentar el aceite de oliva y sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes, evitando que se doren demasiado.

Agregar el arroz : incorporar el arroz y mezclar durante 1-2 minutos para que absorba los sabores del sofrito.

Incorporar los tomates : añadir los tomates triturados y cocinar unos minutos, removiendo constantemente.

Agregar el caldo progresivamente : añadir una cucharada de caldo caliente a la vez, removiendo constantemente y esperando a que se absorba antes de agregar más. Repetir hasta que el arroz esté al dente y tenga una textura cremosa, aproximadamente 18-20 minutos.

Finalizar con queso y condimentos : retirar del fuego, agregar el parmesano rallado, sal y pimienta al gusto. Mezclar suavemente.

Servir y decorar: colocar en platos individuales y, si se desea, decorar con hojas de albahaca fresca.

Consejos para un risotto perfecto

La clave está en remover constantemente el arroz para liberar el almidón y lograr la textura cremosa.

Mantener el caldo caliente facilita que el arroz se cocine de manera uniforme.

Ajustar la cantidad de sal y pimienta al final permite controlar el sabor sin que se vuelva demasiado intenso.

Un plato versátil y reconfortante

El risotto de tomate puede servirse como plato principal o como acompañamiento de carnes y pescados. Su sabor fresco y su textura cremosa lo convierten en una opción ideal para reuniones familiares o cenas rápidas entre semana. Además, es un ejemplo perfecto de cómo la cocina italiana combina ingredientes simples para crear platos llenos de sabor.