El fuerte exabrupto de Yanina Latorre contra Romina Uhrig tras tildarla de mala periodista: "Pedazo de..."

"A vos nadie te va a decir que yo robé, porque no robo. No tengo que ir a las fuentes, porque, por lo general, las fuentes como vos mienten. Nosotros, en LAM (América TV), mostramos las causas, denuncias, imputaciones, toda la causa que tenés con tu exmarido de enriquecimiento ilícito; había pruebas de la Justicia. Mentir es que yo me siente acá y diga que vos hiciste un delito.Fuiste ñoqui, cobrabas un sueldo y decías que te ocupabas de los comedores", detalló la conductora, señalando que existen documentos que demuestran que estuvo implicada en la causa.

Lejos de calmarse, continuó su relato: "Pedazo de burra, ¿pruebas de qué? Si estás denunciada e imputada en la Justicia. Es como que Ayelén Paleo diga que no hay pruebas de su vieja y está presa. Está piba es burra. Las chorras nunca dicen la verdad"

"Cuando me subo a tu causa, cuando hay una causa judicial, a ver si te entra en esa cabecita hueca, llena de botox que tenés. No tenés que llamar al chorro, la es la Justicia. Te creés impune", sentenció contundentemente.

Los detalles de la causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta Romina Uhrig

Cuando Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), sorprendió con su historia de vida, aunque muchos espectadores y analistas del ciclo sabían que no era del todo cierta.

En 2023, Nicolás Wiñazki mostró el informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que está bajo investigación. “En enero de 2019 realizaron una serie de allanamientos porque detectaron que había un entramado entre Festa (su expareja y exintendente del Partido de Moreno), Uhrig y supuestos testaferros que eran empleados de la municipalidad y que no tenían capacidad para comprar autos ni bienes pero que aparecen como ‘interpósitas personas’”, dijo el entonces periodista de TN en Somos Buenos.

Según Wiñazki, Romina posee dos lotes en el barrio cerrado Terravista y tres lotes en Cafayate, Salta, por un valor de 150 mil dólares, además de autos de lujo. Por otro lado, desde 2018, Festa y Uhrig aparecen a cargo de dos empresas: Arroyo del Oeste y Arroyo del Centro.

“Ambos están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y Festa tiene una causa en juicio oral por haber contratado ñoquis. Es por nombrar empleados, quedarse con la plata y hacer que esos empleados tengan que ir a actos proselitistas de Cristina Kirchner”, cerró el comunicador.