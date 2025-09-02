A24.com

Tensión en La Voz Argentina: una participante quedó eliminada y acusó a la producción de fraude

La exparticipante de La Voz Argentina 2025, Abril Robledo, expresó su malestar con la producción del reality a través de un fuerte descargo en redes sociales.

2 sept 2025, 21:03
La exparticipante de La Voz Argentina 2025 (Telefe), Abril Robledo, se volcó en las últimas horas a sus redes sociales y apuntó contra la producción del reality.

La joven que integraba el Team Miranda! hizo un fuerte descargo en sus historias de Instagram y expresó su malestar. “Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien", comenzó escribiendo la exconcursante.

"Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido”, siguió.

Y remarcó: “Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina”.

“No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”, afirmó.

Por último, cerró: “Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular... Eso es lo que me da fuerza y me demuestra que este camino recién empieza”.

El reclamo de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz Argentina

Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo son los encargados de mostrar todo lo que ocurre detrás de cámara en La Voz Argentina, el exitoso reality de Telefe que se acerca a sus etapas decisivas.

Durante los cortes del programa, Sofi realiza transmisiones en vivo para las redes del canal, compartiendo contenido exclusivo: entrevistas con los participantes y charlas con los coaches sobre lo que sucede en el escenario.

En una de esas interacciones, Sofi conversó con Lali Espósito y notó que la artista llevaba puesta una especie de bata, lo que despertó su curiosidad.

"¿Es por el frío? ¿Tenés frío?", preguntó. "¡Es una batita de polar! Hace frío! ¡Me pega el aire de lleno!", respondió la cantante de Fanático, Mejor que vos y Disciplina, entre otros éxitos.

Lali también comentó que está ansiosa por reencontrarse con su público en sus próximos shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana... ya veo que me enfermo y los mato", dijo con su característico humor.

La coach expresó su entusiasmo por volver a subirse al escenario y compartir su música con miles de seguidores que la esperan con emoción.

