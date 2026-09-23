La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los Oscar

El evento será, además, una oportunidad para reunir a los miembros de la Academia de Cine y de la industria cinematográfica argentina para celebrar una vez más la proyección internacional del cine nacional.

Fecha: lunes 28 de septiembreHorario: 18 a 20 horas.

lunes 28 de septiembreHorario: 18 a 20 horas. Lugar: ArtHaus Central, Bartolomé Mitre 434 - CABA

Más información sobre la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina fue fundada oficialmente el 29 de junio de 2004 en una reunión celebrada en el Teatro Maipo, donde se congregaron 82 personalidades destacadas del cine argentino. Desde entonces, ha crecido hasta reunir a más de 480 miembros, entre artistas, técnicos y profesionales del medio, quienes trabajan de manera conjunta para promover la excelencia del cine nacional y su proyección internacional.

La comisión directiva (2025-2027) está presidida por Hernán Findling, Sabrina Farji (1° vicepresidenta), Daniel Pensa (2° vicepresidente), y Bernardo Zupnik (presidente honorario). Secretario: Pablo Ingercher. Tesorera: Vanesa Pagani. Vocales: Inés de Oliveira, Nathalia Videla Peña, Martín Salinas, Hugo Colace, Andrea Frigerio y Silvina Acosta. Revisores de cuenta: Martín Desalvo, Sandra Iurcovich, Gustavo Pomeranec, Antonio Pita. Secretaría técnica: Felicitas Marafioti.