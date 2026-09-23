En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
cine
película
GRAN EVENTO

La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los Oscar

El lunes 28 de septiembre se conocerá cuál de las cuatro películas preseleccionadas por la Academia de Cine buscará competir en los premios Oscar. Conocé a las candidatas.

La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los Oscar. (Fotos: Gentileza Prensa)

La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los Oscar. (Fotos: Gentileza Prensa)
Leé también "Barreda" en Prime Video: cuando el cine corre el foco del monstruo para iluminar a las víctimas
Barreda en Prime Video: cuando el cine corre el foco del monstruo para iluminar a las víctimas. (Foto: Gentileza Prensa)

El anuncio se realizará durante un encuentro con referentes de la industria cinematográfica argentina este lunes 28 de septiembre, de 18 a 20 horas, en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA), que se consolida como punto de encuentro de la comunidad cinéfila en Buenos Aires. También ahí se podrá visitar la obra de Grupo Mondongo, y Estado de Asamblea, el nuevo proyecto de Gabriela Golder.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó cuatro producciones: El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel, y Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella.

Un encuentro con muchas más noticias

La Academia dará a conocer una importante noticia sorpresa vinculada al archivo cinematográfico argentino y también anunciará los seleccionados en el Programa de Apoyo a la Movilidad/ Edición Primavera del Círculo de Amigos de la Academia de Cine.

El evento será, además, una oportunidad para reunir a los miembros de la Academia de Cine y de la industria cinematográfica argentina para celebrar una vez más la proyección internacional del cine nacional.

Más información sobre la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina fue fundada oficialmente el 29 de junio de 2004 en una reunión celebrada en el Teatro Maipo, donde se congregaron 82 personalidades destacadas del cine argentino. Desde entonces, ha crecido hasta reunir a más de 480 miembros, entre artistas, técnicos y profesionales del medio, quienes trabajan de manera conjunta para promover la excelencia del cine nacional y su proyección internacional.

La comisión directiva (2025-2027) está presidida por Hernán Findling, Sabrina Farji (1° vicepresidenta), Daniel Pensa (2° vicepresidente), y Bernardo Zupnik (presidente honorario). Secretario: Pablo Ingercher. Tesorera: Vanesa Pagani. Vocales: Inés de Oliveira, Nathalia Videla Peña, Martín Salinas, Hugo Colace, Andrea Frigerio y Silvina Acosta. Revisores de cuenta: Martín Desalvo, Sandra Iurcovich, Gustavo Pomeranec, Antonio Pita. Secretaría técnica: Felicitas Marafioti.

En pocas palabras

  • Anuncio clave: La Academia de Cine revelará la película argentina para los premios Oscar el lunes 28 de septiembre.
  • Evento de selección: Cuatro producciones preseleccionadas: "El Partido", "La Virgen de la Tosquera", "Nuestra Tierra" y "Parque Lezama".
  • Agenda adicional: Se compartirán noticias sobre el archivo cinematográfico y programas de apoyo a la industria.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
cine película Oscar
Notas relacionadas
Pimpinela tendrá su propia película: la historia de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine
Festival de Cine de Mar del Plata: llegan las películas premiadas en Cannes, Venecia, Berlín y Sundance
Se terminó el misterio de la mujer que "desapareció" en TN: apareció el crudo y se supo qué pasó

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar