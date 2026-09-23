La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los premios Oscar.
El lunes 28 de septiembre se conocerá cuál de las cuatro películas preseleccionadas por la Academia de Cine buscará competir en los premios Oscar. Conocé a las candidatas.
La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los Oscar. (Fotos: Gentileza Prensa)
La Academia de Cine anunciará la película argentina que competirá por un lugar en los premios Oscar.
El anuncio se realizará durante un encuentro con referentes de la industria cinematográfica argentina este lunes 28 de septiembre, de 18 a 20 horas, en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA), que se consolida como punto de encuentro de la comunidad cinéfila en Buenos Aires. También ahí se podrá visitar la obra de Grupo Mondongo, y Estado de Asamblea, el nuevo proyecto de Gabriela Golder.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó cuatro producciones: El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel, y Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella.
La Academia dará a conocer una importante noticia sorpresa vinculada al archivo cinematográfico argentino y también anunciará los seleccionados en el Programa de Apoyo a la Movilidad/ Edición Primavera del Círculo de Amigos de la Academia de Cine.
El evento será, además, una oportunidad para reunir a los miembros de la Academia de Cine y de la industria cinematográfica argentina para celebrar una vez más la proyección internacional del cine nacional.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina fue fundada oficialmente el 29 de junio de 2004 en una reunión celebrada en el Teatro Maipo, donde se congregaron 82 personalidades destacadas del cine argentino. Desde entonces, ha crecido hasta reunir a más de 480 miembros, entre artistas, técnicos y profesionales del medio, quienes trabajan de manera conjunta para promover la excelencia del cine nacional y su proyección internacional.
La comisión directiva (2025-2027) está presidida por Hernán Findling, Sabrina Farji (1° vicepresidenta), Daniel Pensa (2° vicepresidente), y Bernardo Zupnik (presidente honorario). Secretario: Pablo Ingercher. Tesorera: Vanesa Pagani. Vocales: Inés de Oliveira, Nathalia Videla Peña, Martín Salinas, Hugo Colace, Andrea Frigerio y Silvina Acosta. Revisores de cuenta: Martín Desalvo, Sandra Iurcovich, Gustavo Pomeranec, Antonio Pita. Secretaría técnica: Felicitas Marafioti.