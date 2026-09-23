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ANSES aclaró a quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar y si habrá aumento en octubre

Un desglose detallado sobre las condiciones de elegibilidad, la vigencia de los saldos acreditados por el Ministerio de Capital Humano y el cruce de datos obligatorio para mantener la prestación.

ANSES aclaró a quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar y si habrá aumento en octubre

ANSES aclaró a quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar y si habrá aumento en octubre

El Gobierno nacional ratificó la nómina de beneficiarios alcanzados por el programa de la Tarjeta Alimentar para el mes de octubre de 2026. La asistencia, que se otorga en forma combinada con la Asignación Universal por Hijo (AUH), está destinada a garantizar la cobertura nutricional de los sectores vulnerables y no registrará aumentos porcentuales en esta liquidación, manteniendo los montos de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más integrantes.

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¿A quiénes les corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar en octubre?

La asignación presupuestaria gestionada por el Ministerio de Capital Humano y liquidada a través del sistema operativo de ANSES alcanza a los siguientes sectores prioritarios de la red de protección social:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños y adolescentes de hasta 17 años inclusive.

  • Gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (a partir del tercer mes de gestación).

  • Familias titulares de la AUH por Discapacidad, caso en el cual no se aplica ningún tipo de límite de edad.

  • Madres de 7 hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar en el mes de octubre de 2026?

A diferencia de las jubilaciones y la AUH, que se actualizan mes a mes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los montos de la Tarjeta Alimentar no están sujetos al 1,7% de la fórmula de movilidad automática previsional.

Sus importes son fijados mediante resoluciones del Ministerio de Capital Humano. Para la liquidación de octubre, los valores continuarán distribuidos según la composición del grupo familiar registrado:

Composición del grupo familiar y montos netos acreditados

  • Familias con 1 hijo y Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con 2 hijos: $113.299
  • Familias con 3 o más hijos / Madres PNC 7 Hijos: $149.425

¿Hay que realizar trámites de inscripción o completar formularios online?

El proceso de adjudicación es completamente automático. ANSES realiza un cruce periódico de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los padrones de la Seguridad Social para identificar a las familias que cumplen con los parámetros normativos. Si el titular mantiene sus datos personales y filiales actualizados en la plataforma Mi ANSES, los fondos se depositan directamente en la cuenta bancaria donde cobra mensualmente su prestación social, sin intermediarios.

¿Por qué motivos se puede dar de baja el cobro de la Tarjeta Alimentar?

El derecho al cobro de la Tarjeta Alimentar cesa de manera automática ante determinadas modificaciones en el perfil del titular o sus dependientes. Las causales de suspensión inmediata del beneficio incluyen:

  • Que el hijo o menor a cargo cumpla los 18 años de edad (el sistema suspende el cobro en el mes posterior al cumpleaños).

  • Que el titular ingrese al mercado laboral formal con ingresos declarados que superen las categorías sociales permitidas.

  • El fallecimiento del titular o la caducidad del beneficio de la AUH por incumplimiento de la Libreta sanitaria y escolar.

Calendario de cobro estimado de Tarjeta Alimentar con AUH

  • DNI terminados en 0: Lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 1: Martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 2: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 3: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 4: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 5: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 6: Martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 7: Miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 8: Jueves 22 de octubre

  • DNI terminados en 9: Viernes 23 de octubre

En pocas palabras

  • Tarjeta Alimentar: Confirmada para octubre 2026, sin aumentos, con montos fijos por cantidad de hijos.
  • Beneficiarios: Incluye titulares de AUH, Embarazo y AUH por Discapacidad, y madres de 7 hijos.
  • Trámites: Proceso automático por cruce de datos de ANSES; la baja puede ocurrir por cambios de edad o ingreso formal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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