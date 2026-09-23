ANSES aclaró a quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar y si habrá aumento en octubre

Composición del grupo familiar y montos netos acreditados

Familias con 1 hijo y Asignación por Embarazo: $72.250

$72.250 Familias con 2 hijos: $113.299

$113.299 Familias con 3 o más hijos / Madres PNC 7 Hijos: $149.425

¿Hay que realizar trámites de inscripción o completar formularios online?

El proceso de adjudicación es completamente automático. ANSES realiza un cruce periódico de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los padrones de la Seguridad Social para identificar a las familias que cumplen con los parámetros normativos. Si el titular mantiene sus datos personales y filiales actualizados en la plataforma Mi ANSES, los fondos se depositan directamente en la cuenta bancaria donde cobra mensualmente su prestación social, sin intermediarios.

¿Por qué motivos se puede dar de baja el cobro de la Tarjeta Alimentar?

El derecho al cobro de la Tarjeta Alimentar cesa de manera automática ante determinadas modificaciones en el perfil del titular o sus dependientes. Las causales de suspensión inmediata del beneficio incluyen:

Que el hijo o menor a cargo cumpla los 18 años de edad (el sistema suspende el cobro en el mes posterior al cumpleaños).

Que el titular ingrese al mercado laboral formal con ingresos declarados que superen las categorías sociales permitidas.

El fallecimiento del titular o la caducidad del beneficio de la AUH por incumplimiento de la Libreta sanitaria y escolar.

Calendario de cobro estimado de Tarjeta Alimentar con AUH