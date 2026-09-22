Daniel López Rosetti explicó qué le pasa al cuerpo y a la mente al caminar 30 minutos por día

En ese sentido, López Rosetti sostiene que el movimiento cotidiano puede convertirse en una herramienta más dentro del cuidado integral de la salud.

Qué recomienda Daniel López Rosetti sobre caminar media hora por día

A través de sus redes sociales, donde comparte contenidos vinculados con medicina, hábitos saludables y bienestar, Daniel López Rosetti suele insistir en la importancia de incorporar actividad física a la rutina.

En uno de sus contenidos publicados en Instagram, el especialista puso el foco en la relación entre ejercicio y salud mental. Allí planteó que el movimiento no debería entenderse únicamente como una manera de cuidar el cuerpo, sino también como una herramienta que puede acompañar determinados procesos relacionados con el estado de ánimo.

El médico explicó que, cuando se habla específicamente de depresión, los resultados derivados de la actividad física no necesariamente aparecen de un día para otro. Según señaló, distintos trabajos científicos muestran que pueden observarse cambios a lo largo de varias semanas, particularmente entre las cuatro y ocho semanas.

Pero también hizo una distinción importante.

No todas las personas que se sienten desanimadas atraviesan necesariamente una depresión clínica. Existen situaciones cotidianas relacionadas con el estrés, las frustraciones, las preocupaciones y las dificultades propias de la vida diaria que pueden generar un descenso del estado de ánimo.

En esos casos, según explicó el especialista, la respuesta al movimiento podría percibirse en un período más corto.

La idea central de su mensaje es que el cuerpo y la mente no funcionan como compartimentos separados. Cuando una persona comienza a moverse, se producen diferentes respuestas fisiológicas que pueden repercutir sobre cómo se siente.

Por eso, para López Rosetti, la actividad física puede ocupar un lugar importante dentro de una estrategia de cuidado de la salud.

Por qué caminar es una actividad tan accesible

Una de las grandes ventajas de caminar es precisamente su sencillez.

A diferencia de otras disciplinas deportivas, no exige necesariamente un gimnasio, máquinas, pesas ni conocimientos técnicos específicos. Es una actividad que forma parte de los movimientos naturales del ser humano y que puede incorporarse progresivamente a la rutina.

Una persona puede caminar por un parque, una plaza, una calle tranquila, una cinta de correr o incluso aprovechar determinados desplazamientos cotidianos para sumar minutos de movimiento.

Además, se trata de una actividad que permite modificar fácilmente su intensidad. Quien recién comienza puede hacerlo a un ritmo moderado y durante períodos más breves, mientras que alguien con mayor entrenamiento puede aumentar progresivamente el tiempo o la velocidad.

Esta posibilidad de adaptación hace que caminar sea una de las alternativas más fáciles de incorporar a una rutina activa.

Otro punto importante es que no hace falta pensar necesariamente en la caminata como una actividad aislada de 30 minutos. También puede ser útil encontrar oportunidades durante el día para reducir el tiempo que se permanece sentado y aumentar el movimiento cotidiano.

Subir escaleras, caminar algunas cuadras, desplazarse a pie para realizar determinadas tareas o dar una vuelta después de comer son ejemplos de pequeñas modificaciones que pueden contribuir a una rutina más activa.

Los efectos del ejercicio sobre el estado de ánimo

La relación entre actividad física y bienestar emocional ha sido estudiada durante años.

Cuando una persona realiza ejercicio, el organismo pone en marcha diferentes mecanismos fisiológicos. La actividad física modifica la circulación, incrementa la demanda energética y genera respuestas relacionadas con diversos sistemas del organismo.

En paralelo, el ejercicio puede contribuir a reducir el estrés y favorecer una sensación de bienestar.

Por eso, la caminata puede ser particularmente interesante para quienes llevan una vida predominantemente sedentaria y buscan una primera manera de comenzar a moverse.

No se trata solamente de una cuestión física. Salir a caminar también puede significar cambiar de ambiente, recibir luz natural, despejar la cabeza y establecer un momento de pausa dentro de una jornada cargada de obligaciones.

Estos factores pueden adquirir importancia cuando una persona atraviesa períodos de tensión o cansancio emocional.

López Rosetti pone el acento justamente en esa conexión: cuando el cuerpo comienza a moverse, también pueden aparecer cambios en la experiencia subjetiva de la persona.

Qué beneficios puede aportar caminar con regularidad

La caminata frecuente puede formar parte de un estilo de vida físicamente activo y contribuir a diferentes aspectos relacionados con la salud.

Entre los beneficios asociados habitualmente con la actividad física aparecen el cuidado del sistema cardiovascular, el fortalecimiento de músculos y estructuras articulares y una mejor regulación de diferentes funciones metabólicas.

También puede colaborar con el mantenimiento de un peso saludable cuando se combina con una alimentación adecuada y otros hábitos beneficiosos.

Pero uno de los aspectos que más destaca el especialista es precisamente el vínculo entre movimiento, estrés y estado de ánimo.

Una caminata puede ayudar a liberar tensión acumulada después de una jornada laboral, favorecer un momento de desconexión de las pantallas y generar una rutina que permita separar las obligaciones del descanso.

A esto se suma otro factor relevante: la actividad física puede favorecer la calidad del sueño. Dormir mejor y mantener una rutina de movimiento pueden formar parte de un círculo beneficioso para el bienestar general.

Caminar también puede ayudar a dormir mejor

El descanso es otro de los componentes fundamentales de la salud.

Una persona que duerme mal puede experimentar durante el día mayor cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse. A su vez, el sedentarismo puede formar parte de un estilo de vida que no favorece una buena regulación de los horarios de descanso.

Por eso, mantener una actividad física regular puede convertirse en una pieza más de una rutina saludable.

Una caminata durante el día permite acumular movimiento sin generar necesariamente una exigencia física elevada, especialmente cuando se adapta el ritmo a las condiciones de cada persona.

En este punto también es importante considerar los horarios. Una actividad intensa inmediatamente antes de acostarse puede no resultar igual para todos, por lo que establecer una rutina acorde a las características individuales puede ser más conveniente.

La relación entre caminar, estrés y creatividad

Otro de los aspectos vinculados con las caminatas tiene que ver con la posibilidad de despejar la mente.

Cuando una persona permanece durante horas frente a una computadora o concentrada en diferentes problemas, cambiar de escenario y comenzar a caminar puede funcionar como una pausa.

Caminar permite salir momentáneamente de la rutina y modificar el contexto en el que se desarrolla una actividad mental.

Incluso puede convertirse en un momento para ordenar pensamientos, escuchar música, conversar o simplemente prestar atención al entorno.

Por eso, más allá de los beneficios estrictamente fisiológicos, una caminata puede adquirir un valor relacionado con el bienestar cotidiano.

La creatividad también aparece entre los efectos que suelen asociarse con caminar. Alejarse durante algunos minutos de una tarea puede permitir que la mente procese información desde otra perspectiva.

No significa que caminar resuelva automáticamente problemas personales o laborales, pero sí puede ofrecer un espacio diferente para pensar y bajar el nivel de tensión.

Qué dice la evidencia sobre ejercicio y depresión

La recomendación de López Rosetti coincide con el interés de diferentes instituciones médicas por estudiar la relación entre actividad física y salud mental.

La Clínica Mayo, una reconocida institución médica de Estados Unidos, también señala que el ejercicio puede tener un papel importante frente a la depresión y la ansiedad.

La actividad física, además, está relacionada con la prevención y el manejo de diferentes factores de riesgo para la salud, entre ellos algunos vinculados con enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre utilizar el ejercicio como parte de un estilo de vida saludable y considerarlo un reemplazo de un tratamiento médico.

Una caminata no sustituye una consulta profesional ni constituye por sí sola un tratamiento para una depresión clínica.

En personas que atraviesan síntomas persistentes, intensos o que afectan su vida cotidiana, resulta fundamental recurrir a profesionales de la salud.

El mensaje de López Rosetti apunta, en cambio, a destacar el potencial que tiene incorporar movimiento como parte de una estrategia integral de cuidado.

Media hora de caminata: una meta posible para empezar

Para muchas personas, uno de los principales obstáculos para hacer ejercicio es pensar que necesitan disponer de mucho tiempo.

La caminata permite cambiar esa perspectiva.

Una meta de 30 minutos diarios puede ser una referencia práctica para organizar una rutina, aunque la cantidad y la intensidad de actividad física que resulta adecuada pueden variar de acuerdo con la edad, la condición física y el estado de salud de cada individuo.

Quien actualmente lleva una vida sedentaria puede comenzar con períodos más cortos y aumentar gradualmente.

Por ejemplo, en lugar de plantearse una caminata extensa desde el primer día, puede ser más sencillo incorporar varios minutos y aumentar progresivamente la duración.

El objetivo es que la actividad pueda sostenerse en el tiempo.

La regularidad es uno de los puntos centrales. No se trata de caminar durante varias horas un día y luego permanecer inactivo durante el resto de la semana, sino de encontrar una modalidad que pueda convertirse en un hábito.

Los principales beneficios de incorporar movimiento a la rutina

La caminata regular puede aportar beneficios en diferentes áreas.

Entre los principales se encuentran:

Salud cardiovascular: contribuye a mantener activo el sistema circulatorio.

Estado de ánimo: puede colaborar con la reducción del estrés y favorecer el bienestar.

Control del peso: forma parte de una estrategia de actividad física que ayuda a aumentar el gasto energético.

Músculos y articulaciones: contribuye a mantener el cuerpo activo.

Glucemia: la actividad física forma parte de las estrategias utilizadas para cuidar la salud metabólica.

Energía: mantenerse activo puede ayudar a combatir el círculo de inactividad y cansancio.

Sueño: el ejercicio regular puede favorecer una mejor calidad del descanso.

Bienestar general: caminar también puede convertirse en un espacio de desconexión y pausa mental.

Estos beneficios no aparecen necesariamente de la misma manera ni al mismo ritmo en todas las personas.

Por eso, más que pensar en una fórmula universal, la recomendación puede entenderse como una invitación a reducir el sedentarismo y encontrar una forma sostenible de incorporar actividad física.

El mensaje de López Rosetti: mover el cuerpo también es cuidar la mente

La idea que atraviesa las recomendaciones de Daniel López Rosetti es sencilla: el movimiento tiene consecuencias que exceden lo estrictamente físico.

Caminar media hora puede parecer una actividad menor dentro de una jornada, pero repetida con regularidad puede convertirse en parte de una rutina saludable.

No requiere necesariamente grandes inversiones ni instalaciones específicas. Tampoco demanda comenzar con una exigencia elevada.

En muchos casos, el primer paso puede ser simplemente levantarse y caminar.

La actividad física puede acompañar la prevención de diferentes problemas de salud y contribuir al bienestar emocional. Y, como plantea López Rosetti, en determinadas situaciones el movimiento puede formar parte de las herramientas disponibles para atravesar períodos de estrés, frustración o bajo estado de ánimo.

La clave está en comprender que hacer ejercicio no significa necesariamente entrenar durante horas. Para muchas personas, comenzar con una caminata puede representar una puerta de entrada hacia una vida más activa.

En definitiva, la propuesta del cardiólogo se apoya en una acción cotidiana y conocida por todos: caminar. Una actividad sencilla que, incorporada de manera regular y adaptada a las posibilidades de cada persona, puede contribuir tanto al cuidado del cuerpo como a generar condiciones favorables para el bienestar mental.

Y justamente allí aparece la idea central de su mensaje: cuando el cuerpo se pone en movimiento, la mente también puede verse beneficiada.