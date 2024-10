El Spinoff que Netflix decidió cancelar en su plataforma: enterate cuál es

Netflix se destaca por lanzar constantemente contenido exclusivo, pero no todas sus apuestas logran el éxito esperado. Este es el caso de That '90s Show, el spinoff de la clásica That '70s Show, que fue cancelado por la plataforma tras dos temporadas. Aunque intentó recuperar la nostalgia de la serie original, no consiguió conectar con la audiencia de la misma manera, dejando a los fanáticos con un final sin cerrar.