Netflix estrena el documental sobre María Soledad Morales: 30 años del caso que conmocionó a Argentina

El crimen de María Soledad Morales en 1990 no solo devastó a la provincia de Catamarca, sino que se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género y los abusos de los "hijos del poder". Ahora, tres décadas después, este caso vuelve a cobrar fuerza con el estreno del documental dirigido por Lorena Muñoz, quien ya ha ganado reconocimiento por sus trabajos en biopics como "Gilda, no me arrepiento de este amor" y "El Potro, fue lo mejor del amor".