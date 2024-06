El tremendo descargo de Darío tras la eliminación de Virginia que enojó a Furia: "El límite fue..."

Primero, Bauti dijo que ahora dentro de la casa sería “una anarquía” y que nadie iba a volver a molestar con la comida, sobre todo con el dulce de leche.

Entonces, Darío les confesó que aún estaba enojado con Virginia por hablar demás de su hijo durante los días que compartieron dentro de la casa.

“Virginia lo lamento muchísimo…el límite fue mi hijo Virginia”, indicó el hombre de 57 años oriundo de La Plata. “Te juro que no toqué a tu hijo, entendelo”, le replicó Furia.

“¿Te pensas que a mi me importa si se tocaron o no? a mi me importa la actitud de ella. Son dos personas adultas y puede hacer lo que se les canta el ort…”, dijo Darío enojado.

“Lo que me molestó fue la actitud de ella. No tiene nada que ver con vos”, le contestó a Furia. “Me molestó que saliera a decir abiertamente ´yo los vi así´”, indicó mientras Furia negaba todo.