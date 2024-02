El tremendo guiño de Nicki Nicole a su ex Trueno en pleno recital que dejó a todos helados

Incluso, muchos compararon la actitud que tuvo cuando terminó su relación con Trueno que lloró sobre el escenario al cantar Mamichula. Esta vez, fue todo lo contrario y hasta tuvo un guiño con su ex.

Empoderada, Nicki decidió cantar el tema con mucha actitud y, sobre todo, con un piluso, un gorrito que suele usar Trueno casi todo el tiempo. Claro que ese sombrero fue agregado y como guiño a su ex, ya que no combinaba con su out fit.

Este gesto ilusiona a los fanáticos de ambos, ¿volverán a verse?