Sin embarazo, cuando ve que están los fans grabando Nicki deja a esta persona y se acerca a ellos. Rápidamente aparecieron los comentarios: “Agarra la maleta”, “No van de la mano”, “Picara Nicki, infiel”, “Lo de Peso Pluma fue una venganza entonces”.

Tras el video del mexicano y la mujer, Nicki escribió en sus redes: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".