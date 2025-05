El tremendo mensaje de Melody Luz a Alex Caniggia tras su "advertencia"

Inmediatamente, sin dar detalles de su separación, aseguró: "No fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones y siento que me lo merezco". "Merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molesten a nadie. Así que eso hago", siguió Melody.

La ruptura entre ambos se produjo tras una serie de desacuerdos públicos y privados. En ocasiones anteriores, Melody había mostrado su desacuerdo con las actitudes de Alex, como cuando se burló de quienes conducen autos usados, lo que generó críticas por parte de la bailarina. Además, Melody defendió a Lali Espósito tras los comentarios despectivos de Alex hacia la cantante, indicando que ese fue su "límite"

A pesar de las diferencias, Melody enfatizó en diversas ocasiones que prioriza el bienestar de su hija y que las disputas deben resolverse en privado, lejos de la exposición mediática. Sin embargo, sus recientes declaraciones reflejan el dolor y la frustración acumulada por una relación que ya no pudo sostenerse.

Por último, se refirió a Caniggia y manifestó: "A él solo le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija".