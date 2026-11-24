Colocar una pequeña cantidad de mermelada, dulce o miel en una cucharita, sin tocar el alimento con los dedos.

Apoyarla directamente sobre el camino por donde circulan las hormigas.

Observar si se acercan y comienzan a comer. Si permanecen en el lugar alimentándose, significa que el cebo azucarado funcionará para atraerlas.

Cómo preparar la mezcla con azúcar, agua y ácido bórico

La preparación requiere tres ingredientes: agua, azúcar y ácido bórico, que se consigue en farmacias.

Según explica Cosas del Jardín, uno de los aspectos más importantes es respetar la concentración del producto, que no debe superar el 3% de la solución. Esto equivale aproximadamente a una parte de ácido bórico por cada 34 o 35 partes de mezcla total.

La explicación es que una concentración demasiado elevada puede provocar que las hormigas rechacen el alimento o mueran antes de regresar al hormiguero, impidiendo que lo transporten hasta el nido.

El procedimiento indicado es el siguiente:

Colocar dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua en un recipiente.

Calentar en el microondas hasta que hierva y revolver para disolver completamente el azúcar.

Agregar 1/8 de cucharadita de ácido bórico .

Mezclar constantemente hasta que el polvo se disuelva por completo.

Dónde colocar los cebos para atraer a las hormigas

Una vez preparada la solución, hay que cortar pequeños trozos de papel y colocar algunas gotas del líquido sobre cada uno.

Después, se distribuyen a lo largo de los caminos habituales de las hormigas, en los sectores donde se observa mayor circulación. De esta manera, las obreras pueden encontrar el alimento y llevarlo al hormiguero.

Qué precauciones hay que tomar al utilizar ácido bórico

El ácido bórico requiere cuidados durante su manipulación, especialmente cuando hay chicos o animales en el hogar.

Niños y mascotas: colocar los cebos únicamente en sitios completamente inaccesibles para ellos.

Higiene: lavar cuidadosamente los utensilios utilizados y no volver a emplearlos para preparar alimentos.

Manipulación: evitar el contacto directo con el polvo y lavarse bien las manos después de preparar la solución.

Almacenamiento: conservar el producto y los restos de la preparación en recipientes cerrados, identificados y fuera del alcance de niños y animales.

El ácido bórico puede resultar tóxico si se ingiere, por lo que también se deben respetar las indicaciones de seguridad del envase.

Cuánto tiempo tarda en desaparecer el hormiguero

Según el procedimiento compartido por Cosas del Jardín, el tratamiento suele requerir entre dos y tres semanas. Durante ese período, es necesario reponer el líquido de los cebos mientras las hormigas sigan acercándose y consumiéndolo.

El objetivo es que las obreras transporten la preparación al nido y la compartan con los demás integrantes de la colonia. Así, el método busca alcanzar a toda la población del hormiguero, en lugar de limitarse a eliminar los ejemplares que aparecen a simple vista.