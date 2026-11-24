Verificación previa en línea: ingresar a Mi ANSES > Información Personal > Datos personales y familiares para constatar que todos los hijos figuren correctamente cargados; de haber omisiones, debe solicitarse la actualización antes de iniciar el trámite.

Documentación obligatoria: presentar el DNI de la titular y las partidas de nacimiento de todos los hijos.

Documentación complementaria: adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) si corresponde, o la sentencia de adopción en caso de hijos adoptivos.

Solicitud de turno: gestionar la cita previa desde el sistema oficial de turnos de ANSES en la sección Jubilaciones y Pensiones, seleccionando oficina, fecha y horario.

¿Cuánto cobran de bolsillo los jubilados y titulares de AUH en diciembre 2026?

Una vez completados los 30 años de servicios mediante el reconocimiento de tareas de cuidado y otorgado el beneficio, las nuevas jubiladas ingresan en el esquema de haberes vigentes de ANSES, que en diciembre de 2026 incorpora la actualización del 2,17% junto con el refuerzo extraordinario de $70.000:

Jubilación mínima (mensual en diciembre 2026): haber básico de $453.796,70 + bono de $70.000 = $523.796,70 brutos ($510.182,80 netos de bolsillo tras el descuento del 3% de obra social sobre el haber).

Pensión Universal para el Adulto Mayor - PUAM (mensual en diciembre 2026): haber básico del 80% de la mínima ($363.037,36) + bono de $70.000 = $433.037,36 brutos ($422.146,24 netos de bolsillo).

Asignación Universal por Hijo - AUH (diciembre 2026): $163.075 brutos por hijo, con $130.460 netos en mano (80%) y $32.615 retenidos (20%) hasta la presentación de la Libreta, sin percepción de aguinaldo ni bono.

Calendario de cobro diciembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: