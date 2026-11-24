Además, diferentes investigaciones analizaron su relación con la salud cardiovascular. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026, que reunió 49 ensayos clínicos con más de 4600 participantes, encontró que el consumo de nueces se asoció con reducciones del colesterol total, el colesterol LDL (conocido como malo) y los triglicéridos.

Estos resultados respaldan su incorporación dentro de una alimentación orientada a cuidar el corazón, aunque no reemplazan los tratamientos indicados para controlar el colesterol.

El aporte de antioxidantes y su función en el organismo

Las nueces también contienen polifenoles y otros compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Entre sus componentes se encuentran sustancias presentes en la piel fina que recubre el fruto. Por eso, consumir las nueces enteras, sin retirar esa cobertura, permite aprovechar también estos compuestos.

Su aporte de antioxidantes forma parte de los motivos por los que se estudia su posible contribución a la salud metabólica y cardiovascular. Sin embargo, no debe interpretarse como un efecto directo para prevenir el envejecimiento o tratar enfermedades.

¿Las nueces ayudan a controlar el peso?

Aunque tienen una elevada densidad calórica, las nueces pueden formar parte de una alimentación para mantener un peso saludable.

Esto se relaciona, en parte, con su contenido de fibra, proteínas y grasas, nutrientes que contribuyen a la saciedad. Además, su textura y la necesidad de masticarlas pueden ayudar a moderar el consumo.

Las investigaciones sobre su relación con el peso corporal muestran que incorporarlas a la dieta no necesariamente provoca un aumento de kilos. Un metaanálisis de 27 estudios sobre el consumo de nueces encontró que no producían cambios significativos en el peso, el índice de masa corporal ni la circunferencia de cintura.

Por eso, aunque aportan muchas calorías en una porción pequeña, pueden consumirse dentro de una alimentación equilibrada, especialmente cuando reemplazan otros productos con menor calidad nutricional.

Cuántas nueces conviene comer por día y cómo incorporarlas

Una porción habitual de nueces es de aproximadamente 28 gramos diarios, equivalente a un puñado pequeño o a unas 12 a 14 mitades. Esta cantidad aporta alrededor de 185 calorías, 4 gramos de proteínas, 2 gramos de fibra y 2,5 gramos de omega-3 vegetal.

Para aprovechar sus propiedades, conviene elegirlas al natural o tostadas, sin sal ni azúcar agregadas. También pueden incorporarse picadas o trituradas a distintas preparaciones.

Algunas opciones para sumarlas a la alimentación cotidiana son:

Agregarlas a yogures, avena o ensaladas de frutas.

Incorporarlas picadas a ensaladas de verduras.

Utilizarlas en rellenos de tartas y otras preparaciones.

Sumarlas a cremas de verduras, purés o preparaciones caseras.

Por su composición nutricional, las nueces son una alternativa práctica para enriquecer las comidas y aportar grasas saludables, fibra y antioxidantes. La clave está en consumirlas en porciones moderadas y como parte de una dieta variada.