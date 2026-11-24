En ese escenario, la segunda temporada de División Palermo consiguió imponerse en una categoría que reunió propuestas de diferentes mercados y estilos de comedia.

La producción creada por Santiago Korovsky logró quedarse con el reconocimiento y volvió a demostrar la repercusión que alcanzó su particular propuesta humorística.

La primera temporada ya había conseguido la misma distinción en 2024. Con el nuevo reconocimiento, la serie consolidó una trayectoria internacional que pocas producciones argentinas lograron construir.

El doblete consecutivo representa un acontecimiento histórico para la ficción nacional, ya que ninguna otra producción argentina había conseguido ganar dos ediciones seguidas del Emmy Internacional a Mejor Comedia.

La fórmula de humor que llevó a División Palermo a conquistar al público internacional

Uno de los elementos que distinguió a la serie desde su estreno fue su manera de abordar temas sociales a través de la comedia.

La historia gira alrededor de una guardia urbana inclusiva creada como parte de una estrategia de marketing institucional. El objetivo inicial consistió en mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad mediante la incorporación de integrantes pertenecientes a distintos sectores de la sociedad.

Los integrantes de la guardia comenzaron a enfrentarse a situaciones inesperadas y terminaron involucrados, casi sin proponérselo, en una trama vinculada con una extraña organización criminal.

A partir de esa premisa, División Palermo construyó una comedia que combina situaciones absurdas, crítica social y personajes que rompen con los estereotipos tradicionales de la televisión.

La inclusión ocupa un lugar central en la propuesta. La ficción incorporó personajes con discapacidad y representantes de sectores históricamente relegados en los relatos audiovisuales.

Desde su estreno en febrero de 2023, la producción consiguió diferenciarse dentro del catálogo de Netflix por su mirada particular sobre la sociedad argentina.

Quiénes integran el elenco de la segunda temporada de División Palermo

Entre sus protagonistas y figuras principales estuvieron Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Charo López.

Para la segunda temporada, la producción mantuvo al elenco original y sumó nuevas figuras que ampliaron el universo de personajes. Entre las incorporaciones estuvieron Juan Minujín, Alejandra Flechner, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky.

La combinación de un elenco numeroso, personajes particulares y situaciones humorísticas vinculadas con la realidad argentina fue una de las características que acompañaron el desarrollo de la serie.

Cuándo se estrenó la segunda temporada en Netflix y cuántos capítulos tiene

La segunda temporada de División Palermo llegó a Netflix el 17 de julio de 2025. La nueva entrega estuvo compuesta por seis episodios, con una duración aproximada de entre 25 y 30 minutos cada uno.

El segundo Emmy Internacional llegó poco más de un año después del estreno de esta entrega y confirmó que la repercusión de la comedia no se limitó a su primera temporada.

La producción volvió a conseguir el máximo reconocimiento de su categoría, un resultado que reforzó su presencia dentro del panorama internacional de las series.

Tráiler oficial de División Palermo: Temporada 2