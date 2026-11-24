Sobre los motivos que le transmitieron desde las autoridades de la señal, fue contundente: “Que se termina el programa. Nada más”.

Por otra parte, Insinga aclaró que su salida de TN no estuvo relacionada con su llegada a La Nación+, sino que había sentido que aquella etapa profesional estaba cumplida y buscaba nuevos desafíos. De todas maneras, destacó la posibilidad que le brindaron de experimentar “un nuevo rol” frente a la conducción.

Respecto de su desvinculación, explicó que, aunque inicialmente había firmado un contrato por cinco años, el acuerdo contemplaba renovaciones anuales. “Son cláusulas que se ponen en esta nueva precariedad laboral a la que nos han sometido a los trabajadores de prensa”, cuestionó. Y marcó una diferencia con su experiencia anterior: “Trabajé 16 años en un canal muy serio. Acá se manejan muy diferente”.

Sobre la versión que difundió Jorge Rial, reconoció que la escuchó, aunque aclaró que no cuenta con pruebas. “Sólo tengo la seguridad de que a alguien incomodé. A quién no sé”, expresó.

Finalmente, defendió su manera de ejercer el periodismo y dejó en claro que no piensa modificarla: “Yo a donde voy, y a donde vaya, pregunto todo lo que tenga que preguntar y hago periodismo”.

También tuvo palabras de agradecimiento para Nicolás Bocache, gerente de programación de LN+, quien confió en ella para esta nueva experiencia. Lejos de mostrarse enojada por la decisión, cerró con una mirada optimista sobre lo que viene: “Soy de la idea de que siempre vienen cosas mejores, y trabajo para eso. No estoy mal ni enojada porque estoy en conocimiento desde hace un par de semanas, con lo cual no es algo que me sorprendió en las últimas horas”.

Con quién está casada Cecilia Insinga

Cecilia Insinga está casada con Diego Brancatelli, periodista y panelista argentino. Están en pareja desde hace casi 15 años y tienen dos hijos, Valentín y Luca.

Brancatelli e Insinga se conocieron en 2012 y formaron una familia. Ambos trabajan en el periodismo, aunque con trayectorias y posturas políticas públicas distintas.