La sorpresiva confesión de Tuli Acosta sobre cómo está Luck Ra tras su separación de La Joaqui

Más adelante, la artista prefirió no brindar demasiados detalles sobre la intimidad del cantante, aunque sí explicó cuál es el momento que está atravesando. "Él está pasando un duelo y, por eso, intento mediar como puedo. Me han puesto en el medio", expresó con sinceridad. Acto seguido, buscó despejar cualquier tipo de especulación sobre su vínculo con la expareja y remarcó: "Respeto mucho el vínculo de ellos".

Por último, Tuli Acosta también confirmó que Luck Ra ya regresó al país luego de su paso por España, viaje durante el cual se produjo la separación con La Joaqui, quien había viajado para acompañarlo mientras él cumplía con distintos compromisos musicales en Europa. Sobre ese regreso, la bailarina comentó brevemente: "Ya volvió de Ibiza, estuvo trabajando".

Cuál fue el descargo de Tuli Acosta tras ser señalada como la causante de la separación de Luck Ra y Tuli Acosta

En medio de la repercusión que generó la confirmación de la separación entre Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta rompió el silencio para responder a las versiones que comenzaron a circular sobre su presunta participación en la crisis de la pareja. A través de sus redes sociales, la influencer publicó un extenso mensaje en el que rechazó de manera categórica las especulaciones que la ubicaban como la supuesta tercera en discordia.

Las versiones habían tomado fuerza luego de lo expuesto en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa aseguró que el distanciamiento entre los cantantes se habría desencadenado cuando la referente del RKT tomó conocimiento de esa supuesta situación. De acuerdo con el panelista, la historia habría llegado a oídos de La Joaqui a través de un comentario que la bailarina le habría hecho a su peluquero, quien posteriormente se lo contó a su novio, amigo cercano de la cantante.

Frente a ese escenario, Tuli Acosta decidió hacer un descargo público. “No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente”, escribió al comenzar su publicación.

Más adelante, la influencer explicó cuál es el verdadero vínculo que la une con el artista cordobés y descartó cualquier posibilidad de un romance entre ambos. “Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así”, afirmó.

En su mensaje también dedicó unas palabras a La Joaqui, dejando en claro el respeto y la admiración que siente por ella, además de expresar su deseo de que cesen las versiones que puedan perjudicarla en un momento sensible. “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”, sostuvo.

Sobre el final del comunicado, insistió en que entre ellas no existe ningún conflicto y remarcó que la única historia real es la que involucra a los protagonistas de la relación. “Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto, que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa”, manifestó.

Por último, Tuli Acosta explicó que su intención fue únicamente desmentir las acusaciones y pidió que tanto ella como los verdaderos involucrados puedan atravesar este difícil momento sin más especulaciones. “Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil”, concluyó.