El video del insólito problema que sufrió Julieta Poggio en Bariloche

El problema de Julieta es que no podía abrir una puerta, la ex Gran Hermano la miraba y le daba vueltas pero no podía.

Entonces, apareció una persona ajena al grupo con el que estaba la rubia y decidió mostrarles que sencillo era. Esta persona tomó el picaporte lo inclinó hacia hacia abajo, hizo fuerza hacia afuera y logró abrir la puerta.

Es así como Julieta y la gente con la que estaba en el sur de la República Argentina lograron salir de la habitación y poder encarar el aire libre, que estaba completo de nieve, para seguir disfrutando.