Julieta Poggio explotó contra Brian Sarmiento por un comentario sobre su hermana y lanzó una frase letal

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La molestia de la influencer fue creciendo a medida que avanzaba la charla y terminó siendo contundente al momento de resumir lo que le genera esa situación. “Eso me da mucho asco”, sentenció visiblemente enfurecida.

Lo cierto es que el paso de Brian Sarmiento por Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcado por distintas controversias desde el comienzo de su participación. A lo largo de su estadía en la casa protagonizó varios episodios que generaron cuestionamientos entre los participantes y el público.

Entre los momentos más comentados se encuentran su decisión de desnudarse por completo delante de sus compañeros, los reiterados enfrentamientos que mantuvo con gran parte de los jugadores y el cambio de actitud que mostró tras regresar al reality en la instancia del repechaje. En esa nueva etapa, el exfutbolista habló constantemente sobre sus hijas, a quienes no ve desde hace algunos años debido a la deuda alimentaria que mantiene con las madres de las tres nenas.

Brian Sarmiento

El día que Brian Sarmiento se desnudó totalmente frente a sus compañeros en Gran Hermano

Apenas transcurrían los primeros días de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de Telefe cuando Brian Sarmiento logró convertirse en uno de los participantes más comentados de la edición 2026. Con 28 jugadores en competencia y una convivencia que recién comenzaba, el exfutbolista quedó rápidamente bajo la lupa por distintas situaciones que generaron repercusión tanto dentro como fuera de la casa.

En un principio, el jugador protagonizó un fuerte intercambio con una de sus compañeras, un episodio que llamó la atención de los seguidores del reality. Sin embargo, horas después volvió a quedar en el centro de la polémica por una actitud que provocó una ola de cuestionamientos en las redes sociales y abrió un intenso debate entre los fanáticos del programa.

Todo ocurrió en uno de los dormitorios de la casa más famosa del país. Mostrándose relajado y sin preocuparse por la presencia del resto de los participantes, Brian Sarmiento decidió cambiarse delante de sus compañeros. En ese contexto, se quitó la ropa interior y quedó completamente desnudo frente a varios integrantes del reality, tanto hombres como mujeres.

La secuencia se viralizó de inmediato y generó numerosas reacciones negativas. En X, la antigua Twitter, muchos usuarios expresaron su malestar por lo sucedido. “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la plataforma, especialmente porque la escena ocurrió delante de Danelik, la influencer trans que contó desde el minuto con un fuerte respaldo de parte de la audiencia así como luego terminaría iniciando un romance con el exfutbolista.

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Lo cierto es que antes de ingresar al programa, Brian Sarmiento ya había advertido que su paso por el reality no iba a pasar desapercibido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, había manifestado durante su presentación.

Además, dejó una definición sobre su personalidad que volvió a tomar relevancia tras el escándalo. “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, aseguró.

De esta manera, cuando todavía no habían pasado ni 48 horas desde el comienzo de la competencia, el exdeportista ya se encontraba en el centro de todas las miradas. Mientras la controversia sigue creciendo, la gran incógnita es si la producción tomará alguna medida o si el participante continuará en el juego sin recibir sanciones.