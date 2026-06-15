¿Quién es el 9 de la Selección? La decisión de Scaloni con Lautaro Martínez y Julián Álvarez ante Argelia

Por qué Lautaro Martínez corre con ventaja para ser titular ante Argelia

El presente futbolístico del atacante del Inter de Milán abre una oportunidad ideal para adueñarse del dorsal de arranque en esta Copa del Mundo. Lautaro Martínez viene demostrando un buen nivel tras marcarle un gol de penal a Honduras en el primer amistoso de preparación y sumar valiosos minutos contra Islandia.

A pesar de que en la última temporada europea el bahiense se perdió varios compromisos con su club debido a distintos problemas físicos, la lesión actual de su competidor directo le allana el camino. De no mediar imprevistos de último momento, será Lautaro Martínez quien esté entre los titulares frente al combinado africano, consciente de que no podrá relajarse en una carrera por el puesto que recién empieza.

¿Pueden jugar juntos Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el Mundial?

A pesar de que el director técnico los ha utilizado en simultáneo en algunas ocasiones específicas a lo largo de su proceso al frente de la Albiceleste, esa alternativa táctica está prácticamente descartada para el inicio de esta competencia. Con la estructura del equipo consolidada y con Lionel Messi presente en el armado ofensivo, la opción de que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartan cancha desde el arranque parece inviable en este torneo, obligando al cuerpo técnico a decidirse estrictamente por uno de los dos para comandar el área rival.