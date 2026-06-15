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¿Quién es el 9 de la Selección? La decisión de Scaloni con Lautaro Martínez y Julián Álvarez ante Argelia

De cara al primer partido del Grupo J en Kansas City, el entrenador albiceleste evalúa la situación de la "Araña", quien llega al límite desde lo físico. Todos los detalles de una de las máximas disputas tácticas del ciclo.

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¿Quién es el 9 de la Selección? La decisión de Scaloni con Lautaro Martínez y Julián Álvarez ante Argelia

La cuenta regresiva está llegando a su fin. La Selección Argentina ya se prepara para el estreno en el Mundial, que será este martes ante Argelia a las 22:00 horas, por la primera fecha del Grupo J, y el búnker nacional centra su atención en el armado del frente de ataque. De cara a este trascendental encuentro, el entrenador Lionel Scaloni planea que Julián Álvarez pueda sumar algunos minutos en el complemento si el desarrollo del encuentro lo permite.

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Aunque el director técnico todavía no confirmó públicamente el once titular que saldrá al campo de juego del Estadio Kansas City, el centrodelantero del Atlético de Madrid arrancaría el partido como suplente de Lautaro Martínez. La decisión del cuerpo técnico no responde a una cuestión estrictamente táctica, sino a que el cordobés todavía se sigue poniendo a punto desde lo físico de un esguince que sufrió en su tobillo izquierdo.

Quién es el centrodelantero titular para Lionel Scaloni si están los dos óptimos

La disputa por el puesto de centrodelantero ha sido una de las más parejas y divididas durante todo el ciclo de Lionel Scaloni, quien ha variado constantemente de nombres según las necesidades de cada partido. De hecho, en la última Copa del Mundo en Qatar, Martínez comenzó como titular y Álvarez terminó quedándose con el puesto.

Sin embargo, los antecedentes recientes marcan una tendencia clara: en los últimos años, cuando estuvieron ambos disponibles en igualdad de condiciones físicas, el titular para el cuerpo técnico fue Julián Álvarez. Los motivos por los que el técnico suele optar por el futbolista surgido de River Plate se sostienen en que aporta un mayor desgaste a la hora de presionar, un marcado compromiso en la recuperación de la pelota y más movilidad en todo el frente de ataque.

Por qué Lautaro Martínez corre con ventaja para ser titular ante Argelia

El presente futbolístico del atacante del Inter de Milán abre una oportunidad ideal para adueñarse del dorsal de arranque en esta Copa del Mundo. Lautaro Martínez viene demostrando un buen nivel tras marcarle un gol de penal a Honduras en el primer amistoso de preparación y sumar valiosos minutos contra Islandia.

A pesar de que en la última temporada europea el bahiense se perdió varios compromisos con su club debido a distintos problemas físicos, la lesión actual de su competidor directo le allana el camino. De no mediar imprevistos de último momento, será Lautaro Martínez quien esté entre los titulares frente al combinado africano, consciente de que no podrá relajarse en una carrera por el puesto que recién empieza.

¿Pueden jugar juntos Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el Mundial?

A pesar de que el director técnico los ha utilizado en simultáneo en algunas ocasiones específicas a lo largo de su proceso al frente de la Albiceleste, esa alternativa táctica está prácticamente descartada para el inicio de esta competencia. Con la estructura del equipo consolidada y con Lionel Messi presente en el armado ofensivo, la opción de que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartan cancha desde el arranque parece inviable en este torneo, obligando al cuerpo técnico a decidirse estrictamente por uno de los dos para comandar el área rival.

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