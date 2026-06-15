A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOVIDA

El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: "Nadie les dice que..."

En medio de la conmoción por las muertes de Gaspi y Lucas Vignale, Moria Casán contó una vivencia ocurrida en el cumpleaños de su nieta Helena. Su reflexión sobre la juventud y la salud mental provocó una reacción inesperada.

15 jun 2026, 16:06
Banner seguínos en google Primicias Ya
El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: Nadie les dice que...
El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: Nadie les dice que...

El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: "Nadie les dice que..."

El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: Nadie les dice que...

El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: "Nadie les dice que..."

Este lunes, Moria Casán volvió a quedar en el centro de una escena cargada de emoción al relatar una situación íntima que vivió años atrás durante el festejo de 15 años de su nieta, Helena. La conductora decidió compartirlo mientras reflexionaba sobre los jóvenes tras la muerte de Gaspi y Lucas Vignale, víctimas del choque de helicópteros ocurrido este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil. En ese contexto, durante su programa La mañana con Moria (El Trece), puso el foco en la salud mental adolescente.

La artista, que recordó que había llegado al cumpleaños directamente desde el teatro, describió cómo un evento pensado para la alegría absoluta terminó derivando en un instante de profunda conexión emocional con los adolescentes presentes.

Leé también

Tensión total entre Moria Casán y el abogado de la novia del principal acusado por el crimen de Agostina Vega

Tensión total entre Moria Casán y el abogado de la novia del principal acusado por el crimen de Agostina Vega

Según contó La One, el clima en la celebración era de total euforia, con amigos de Helena provenientes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini. En medio del humor del momento, su nieta la presentó con una broma que descontracturó el ambiente: “Ahora podés salir como si fuera la mujer barbuda del circo”. Sin embargo, cuando tomó el micrófono, Moria Casán cambió por completo el tono de la noche con un mensaje inesperado.

“Chicos, quiero que sepan una cosa. Bienvenidos... quiero que sepan que se los quiere”, expresó ante todos. La reacción fue inmediata: un silencio absoluto se apoderó del salón. Ella misma lo describió después como algo impactante: “Se quedaron todos mudos, pero mudos con un silencio tan significativo como era la carcajada y era el grito”. Para la actriz, ese instante dejó en evidencia una necesidad emocional profunda: “Que sepan que se los quiere, porque nadie dice que los quiere”.

Embed

A partir de allí, Moria Casán amplió su reflexión sobre cómo los adultos suelen mirar a las nuevas generaciones desde el prejuicio. “Todo el mundo dice: ‘estos pendejos que no sirven para nada, son unos vagos, que no los entiende nadie, son unos maleducados’”, señaló, advirtiendo que en realidad atraviesan un contexto complejo y desafiante: “Están transando un mundo muy caótico”.

También vinculó este escenario con la salud mental y el impacto de las redes sociales. “Están muy solitos... vivimos con el prejuicio descarnado de las redes porque el hate es gratis”, sostuvo, marcando la diferencia con otras épocas y el peso actual de la exposición digital constante.

En el plano personal, la diva se refirió a sus nietos, Helena, próxima a cumplir 18 años, y Dante, de 11, destacando su intento permanente de acompañarlos: “Apenas me piden, yo trato de hacerme... enseguida vuelo donde sea... no me quiero perder nada”.

Finalmente, dejó una reflexión que condensó su mensaje: “Decirle todo el tiempo que los amás. Necesitan que alguien les diga que los quiere”. Con ese cierre, Moria Casán volvió a mostrar una faceta íntima, atravesada por la contención emocional y la preocupación por las nuevas generaciones.

Moria Casán y Gaspi - captura La mañana con Moria

Cuál fue el desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi minutos antes de confirmarse su muerte

La confusión y el impacto dominaron las redes sociales durante este domingo, luego de que Juli Savioli, ex pareja de Gaspi, publicara un mensaje atravesado por la angustia pocos minutos antes de que se confirmara la muerte del youtuber en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

En medio de la circulación de versiones y mensajes sin confirmar, la influencer expresó su desesperación ante la falta de información clara y el constante flujo de consultas que recibía desde distintos medios y usuarios. Su publicación, acompañada por una imagen en la que se la veía llorando, reflejó el desconcierto del momento y la dificultad para obtener precisiones oficiales.

juli savioli gaspi

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“, escribió Juli Savioli, en un posteo que rápidamente se viralizó.

El mensaje tomó aún más repercusión al conocerse instantes después la confirmación del fallecimiento de Gaspi en el trágico accidente aéreo, lo que terminó de instalar un clima de conmoción y dolor en redes sociales.

juli saviooli y gaspi 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Moria Casán Gaspi

Lo más visto