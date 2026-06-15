El fuerte mensaje de Moria Casán tras las muertes de Gaspi y Lucas Vignale: "Nadie les dice que..."

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A partir de allí, Moria Casán amplió su reflexión sobre cómo los adultos suelen mirar a las nuevas generaciones desde el prejuicio. “Todo el mundo dice: ‘estos pendejos que no sirven para nada, son unos vagos, que no los entiende nadie, son unos maleducados’”, señaló, advirtiendo que en realidad atraviesan un contexto complejo y desafiante: “Están transando un mundo muy caótico”.

También vinculó este escenario con la salud mental y el impacto de las redes sociales. “Están muy solitos... vivimos con el prejuicio descarnado de las redes porque el hate es gratis”, sostuvo, marcando la diferencia con otras épocas y el peso actual de la exposición digital constante.

En el plano personal, la diva se refirió a sus nietos, Helena, próxima a cumplir 18 años, y Dante, de 11, destacando su intento permanente de acompañarlos: “Apenas me piden, yo trato de hacerme... enseguida vuelo donde sea... no me quiero perder nada”.

Finalmente, dejó una reflexión que condensó su mensaje: “Decirle todo el tiempo que los amás. Necesitan que alguien les diga que los quiere”. Con ese cierre, Moria Casán volvió a mostrar una faceta íntima, atravesada por la contención emocional y la preocupación por las nuevas generaciones.

Moria Casán y Gaspi - captura La mañana con Moria

Cuál fue el desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi minutos antes de confirmarse su muerte

La confusión y el impacto dominaron las redes sociales durante este domingo, luego de que Juli Savioli, ex pareja de Gaspi, publicara un mensaje atravesado por la angustia pocos minutos antes de que se confirmara la muerte del youtuber en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

En medio de la circulación de versiones y mensajes sin confirmar, la influencer expresó su desesperación ante la falta de información clara y el constante flujo de consultas que recibía desde distintos medios y usuarios. Su publicación, acompañada por una imagen en la que se la veía llorando, reflejó el desconcierto del momento y la dificultad para obtener precisiones oficiales.

juli savioli gaspi

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“, escribió Juli Savioli, en un posteo que rápidamente se viralizó.

El mensaje tomó aún más repercusión al conocerse instantes después la confirmación del fallecimiento de Gaspi en el trágico accidente aéreo, lo que terminó de instalar un clima de conmoción y dolor en redes sociales.