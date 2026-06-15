Desaparición en el Río de la Plata: quiénes son los cinco tripulantes buscados por Prefectura

A bordo viajaban cinco hombres mayores de edad con experiencia en navegación. Entre ellos se encuentran Carlos y Claudio Kovach, cuyos nombres fueron confirmados por su hermano Ricardo Kovach, quien presentó la denuncia luego de ser alertado por un trabajador portuario sobre la demora en el regreso de la lancha.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la embarcación había salido a realizar una jornada de pesca de pejerrey en la zona costera del Río de la Plata. Contaba con motor naftero y disponía de los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS. Además, tres de los cinco ocupantes tenían habilitación oficial como timoneles otorgada por Prefectura.

El testimonio de un familiar de dos desaparecidos

Ricardo Kovach explicó que la preocupación comenzó durante la tarde del domingo, cuando los tripulantes dejaron de responder. “A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda”, relató. Poco después realizó las denuncias correspondientes tanto en la Policía como en Prefectura Naval.

Uno de los datos que más inquieta a la familia es la ausencia total de comunicaciones previas a la desaparición. “No hubo una última comunicación”, señaló Ricardo, quien agregó que la última señal registrada del teléfono celular de uno de sus hermanos corresponde a las 6.20 de la mañana del domingo. Todavía no trascendió la identidad de los otros tres integrantes de la lancha.

Mientras continúa el operativo, embarcaciones de distintas dependencias participan del rastrillaje. Según detalló el familiar, intervienen embarcaciones de Capital Federal, Dock Sud, Quilmes y La Plata, además de un avión que sobrevuela el área en busca de indicios que permitan localizar la lancha.

Por el momento se desconoce cuál fue el recorrido exacto que realizó la embarcación después de abandonar la costa. Los investigadores manejan distintas hipótesis y consideran que las corrientes podrían haber desplazado la lancha hacia el sur, aunque aclaran que se trata de una posibilidad entre varias que todavía deben ser verificadas.

La familia explicó que el plan habitual consistía en navegar entre cuatro y cinco kilómetros mar adentro, permanecer varias horas pescando mediante la técnica de gareteo y emprender el regreso alrededor de las 17 para volver antes del anochecer.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras Prefectura continúa con la búsqueda para intentar determinar qué ocurrió con la embarcación y sus cinco ocupantes.