El video de Lionel Scaloni mostrando su casa que se volvió viral por un gracioso detalle

Scaloni tenía 28 años y abrió las puertas de su hogar y contando un poco cómo era su rutina diaria con un gran detalle: el diálogo era en inglés. “Hola, soy Lionel Scaloni. Esta es mi cocina, me gusta cocinar, me gusta la pasta, el pollo y la ensalada. Todas las mañanas tomo té argentino. Es delicioso”, es la bienvenida.

Pero lo gracioso es que se notaba que estaba en pleno proceso de aprender inglés y por eso lo mezclaba con palabras en español cuando no le salían.

“En la tarde me gusta relajarme, miro tele y duermo una siesta. Me gusta la computadora, me gusta el internet, mirar diarios argentinos y chatear con mis amigos”, contó.

“Me gusta el estilo italiano y argentino. La ropa deportiva. Esta es mi campera favorita. Está buena, es estilo argentino”, sumó y reveló que le gusta escuchar al cuartetero Rodrigo Bueno.

La emoción de Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina: "En mi vida pensé..."

El técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló tras la victoria por 2 a 0 del equipo en el amistoso frente a Panamá, en un partido que significó el estreno de título de campeón del mundo.

Scaloni tomó la palabra en el centro de la cancha cuando la Scaloneta mostró la Copa del Mundo al público argentino y dijo: "Quiero decir solo esto: agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo. Los anteriores, todos los que se ponen esta camiseta, créanme, dejan hasta la última gota de sudor. A veces el resultado no se da, esta vez se nos dio y es increíble".

"Por último, como dijo Leo, es muy difícil ganar un mundial. Lo tenemos que disfrutar, verlos así no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento", agregó.

"Emoción, habiendo conseguido esto siendo tan difícil conseguirlo. Nos costó un montón y es una emoción indescriptible ver a tu familia, y que pueda venir mi papá es algo increíble", destacó Scaloni cuando le preguntaron por sus sensaciones después del encuentro.

"Me encantaría ir por todas las provincias del país y brindarles el cariño de los jugadores, que los puedan ver cerca", concluyó.