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Adiós al peaje en efectivo en la Ciudad: las autopistas ya funcionan con sistema automático

La Ciudad de Buenos Aires eliminó las cabinas manuales y pasó a un esquema 100% inteligente con TelePASE. Qué pasa si no se está adherido al sistema.

El nuevo pórtico en la autopista 25 de Mayo permitió eliminar la última cabina manual que quedaba en la Ciudad. (Foto: archivo).

El nuevo pórtico en la autopista 25 de Mayo permitió eliminar la última cabina manual que quedaba en la Ciudad. (Foto: archivo).

La Ciudad de Buenos Aires eliminó las cabinas de peaje manual y pasó a operar con un sistema 100% automático en toda su red de autopistas. Desde ahora, el cobro se realiza exclusivamente mediante pórticos inteligentes, sin necesidad de detenerse, a través del sistema TelePASE. Adiós al pago en efectivo.

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La transformación se completó con la puesta en funcionamiento de un nuevo pórtico en la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina, que reemplazó la última estación de cobro manual que seguía operativa en el enlace con la autopista Dellepiane. Con este cambio, la Ciudad se convirtió en la primera jurisdicción del país en implementar un esquema totalmente inteligente en su red vial.

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El sistema identifica patentes y dispositivos TelePASE en milisegundos, sin necesidad de frenar para pagar. (Foto: archivo).

El sistema identifica patentes y dispositivos TelePASE en milisegundos, sin necesidad de frenar para pagar. (Foto: archivo).

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que la medida: “Que todas las autopistas sean inteligentes implica un cambio de paradigma.Significa modernizar la red para que moverse sea más simple, más ágil y más seguro y, de esta manera, dar un paso hacia una Ciudad que se prepara mejor para el futuro”

En la misma línea, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, remarcó que “la innovación aplicada a la movilidad nos permite transformar la forma en que las personas se desplazan por la Ciudad". "Incorporar tecnología en la red de autopistas redefine la gestión del tránsito, con soluciones más inteligentes, dinámicas y adaptadas a las necesidades actuales”, agregó´.

Por qué se cambió el sistema

Entre los beneficios que se esperan con este sistema se encuentran la reducción de los tiempos de viaje, mayor fluidez en la circulación y una disminución de maniobras riesgosas, como los cambios de carril para elegir cabinas o las detenciones bruscas. También se prevé un impacto positivo en el ambiente, al favorecer una velocidad más constante de los vehículos.

El esquema funciona a través de la lectura automática de patentes y dispositivos TelePASE instalados en los vehículos. Al atravesar los pórticos, el sistema identifica el tipo de rodado, la cantidad de ejes y aplica la tarifa correspondiente en cuestión de milisegundos, sin necesidad de reducir la velocidad.

Qué pasa si no tengo TelePASE en CABA

Quienes no estén adheridos a TelePASE deberán registrarse para poder circular por las autopistas. En caso contrario, el sistema detectará el paso del vehículo y generará una infracción que actualmente asciende a los $142.498,50.

Cómo fue el proceso para eliminar el pago en efectivo

La implementación del modelo sin barreras se desarrolló de forma progresiva en los últimos años. Comenzó en 2014 con una prueba piloto en la autopista Illia, se consolidó en 2019 con el Paseo del Bajo y continuó con la eliminación gradual de cabinas en distintos accesos. La incorporación del tramo en la 25 de Mayo permitió cerrar el proceso y completar la digitalización de toda la red.

La autopista Dellepiane, uno de los principales corredores de acceso a la Ciudad y conexión con el Aeropuerto de Ezeiza, fue el último punto en abandonar el sistema manual. Allí, el uso de efectivo había caído a niveles mínimos, con apenas un pequeño porcentaje de usuarios que aún lo utilizaban.

Con este cambio, el sistema de autopistas urbanas porteño pasa a funcionar de manera completamente automatizada, con el foco puesto en la eficiencia del tránsito y la incorporación de tecnología aplicada a la movilidad.

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