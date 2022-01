Elvis Costello dejará de tocar uno de sus hits y pide a las radios que ya no pongan dicha canción

Embed

La canción trata sobre el conflicto en Irlanda del Norte y contiene los versos: “Only takes one itchy trigger / One more widow, one less white n*****” ("Solo se necesita un gatillo que pica / Una viuda más, un negro blanco menos").

Al respecto de esta determinación, el músico de 67 años conversó con el diario The Telegraph: "Durante la última gira, escribí un nuevo verso sobre la parte censurable, pero ¿cuál es el punto de eso? Así que decidí que no voy a interpretarlo más. Colocar un beep sobre la palabra es un error. Lo están empeorando al pitarlo, porque lo están destacando. ¡Simplemente no pongan el tema!".

image.png

Costello explicó que si lo tocara escribir la canción en la actualidad lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Además, dijo que si las radios la dejaran de pasar, lo agradecería, ya que "si me muero van a poner por tres canciones, Oliver's Army, que es mía, y tanto She como Good year for the roses, que no son mías"