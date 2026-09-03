¿Reconciliación o misterio? La inesperada respuesta de Maia Reficco cuando le preguntaron por Colapinto

Pero cuando parecía que la historia había llegado a su final, una serie de imágenes volvió a cambiar el escenario.

A fines de agosto de 2026, Maia Reficco y Franco Colapinto fueron fotografiados caminando abrazados por las calles de Ámsterdam. La postal rápidamente volvió a instalar la posibilidad de una reconciliación y despertó nuevamente las versiones sobre una segunda oportunidad para la pareja.

Ahora, el regreso de la actriz al país sumó un nuevo capítulo al misterio.

Mientras salía junto a su hermano, Joaquín Reficco, después de asistir a una obra de teatro, Maia fue abordada por un periodista de Puro Show, que aprovechó el encuentro para preguntarle directamente por el piloto.

La consulta apuntó justamente a lo que todos quieren saber: si las imágenes de Ámsterdam significaban que había una reconciliación en marcha.

La reacción de Maia fue inmediata. La actriz sonrió, se mostró algo incómoda y prefirió no hacer ningún comentario sobre su vida sentimental.

Ante la insistencia del periodista, fue su hermano quien intervino para evitar que tuviera que responder. “No, no. No quiere, no tiene ganas”, explicó Joaquín.

Pero la pregunta volvió a aparecer. Esta vez, el cronista quiso saber directamente si Maia no iba a decir absolutamente nada sobre su relación con Colapinto. La actriz volvió a sonreír y respondió apenas: “No, no”.

Sin confirmar ni desmentir la reconciliación, Maia dejó el interrogante instalado. Su decisión de no hablar sobre el tema contrasta con las imágenes que aparecieron semanas atrás y que mostraron a ambos muy cerca en Ámsterdam.

Por ahora, no existe una confirmación pública de que la pareja haya retomado formalmente su relación. Las fotografías y la llamativa reacción de Reficco son los elementos que mantienen encendidas las versiones.