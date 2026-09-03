Preocupación en Boca por Leandro Paredes: qué tiene el capitán y cuándo podría volver a jugar

Cuándo vuelve a jugar Leandro Paredes y qué partidos se perderá en Boca

Como medida de precaución, el mediocampista campeón del mundo será preservado y no sumará minutos este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El objetivo central del cuerpo técnico es evitar riesgos innecesarios para contar con el capitán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuyo cruce de ida ante San Pablo está programado para el martes a las 21.30 en La Bombonera.

Aunque el apretado calendario y la seguidilla de encuentros dificultan que llegue al ciento por ciento de sus condiciones físicas, en la Ribera confían en que el referente podrá decir presente ante el Tricolor. Respecto a la exigencia del volante, Arruabarrena detalló el esfuerzo de su dirigido: “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos”.