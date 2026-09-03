En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
FÚTBOL

Preocupación en Boca por Leandro Paredes: qué tiene el capitán y cuándo podría volver a jugar

Leandro Paredes sufrió una lesión ante Vélez, no jugará con Gimnasia de Mendoza y ¿se pierde el duelo con San Pablo?

Banner Seguinos en google DESK
Preocupación en Boca por Leandro Paredes: qué tiene el capitán y cuándo podría volver a jugar

La dramática clasificación en los penales ante Vélez Sarsfield dejó una sensación agridulce en el mundo Boca. Si bien la algarabía por la victoria, el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina y la confirmación de seguir con vida en todos los frentes generaron un clima de festejo, la alegría no pudo ser completa. La preocupación se encendió tras la salida de Leandro Paredes, quien solicitó el cambio minutos antes de la definición por una molestia en el isquiotibial izquierdo, encendiendo las alarmas del cuerpo técnico.

Leé también Copa Argentina: Boca le ganó por penales a Vélez y pasó a cuartos de final
Foto: archivo. 

El volante central y capitán del equipo sintió el desgaste en la misma zona que se había lesionado semanas atrás frente a Platense, dolencia que en su momento le impidió disputar la vuelta contra Recoleta por la Copa Sudamericana y el clásico del torneo local ante Racing. Puertas adentro señalan que es una molestia que "va y viene", por lo que la prioridad absoluta del cuerpo médico pasa por diagramar una recuperación intensiva para que el volante pueda estar presente frente a San Pablo.

Cuál es el parte médico de Leandro Paredes tras el partido ante Vélez

Llevando tranquilidad tras el encuentro disputado en Córdoba, el entrenador Rodolfo Arruabarrena indicó en conferencia de prensa que la dolencia no representaba "nada grave". La información recabada el día después del triunfo confirmó que se trata de una contractura en el isquiotibial izquierdo y, en principio, no habría una lesión muscular de gravedad.

Debido a esto, la delegación xeneize no tiene previstos estudios médicos de control para el futbolista. Pese a la molestia física, Paredes integrará la nómina de futbolistas que viajará desde Córdoba rumbo a Mendoza de cara al próximo compromiso del equipo, aunque se mantendrá al margen de la competencia para no agravar el cuadro.

Cuándo vuelve a jugar Leandro Paredes y qué partidos se perderá en Boca

Como medida de precaución, el mediocampista campeón del mundo será preservado y no sumará minutos este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El objetivo central del cuerpo técnico es evitar riesgos innecesarios para contar con el capitán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuyo cruce de ida ante San Pablo está programado para el martes a las 21.30 en La Bombonera.

Aunque el apretado calendario y la seguidilla de encuentros dificultan que llegue al ciento por ciento de sus condiciones físicas, en la Ribera confían en que el referente podrá decir presente ante el Tricolor. Respecto a la exigencia del volante, Arruabarrena detalló el esfuerzo de su dirigido: “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Boca
Notas relacionadas
Boca está en cuartos: la palabra de Arruabarrena sobre Montero y la revelación sobre la lesión de Paredes
Números récord: las imponentes estadísticas de Boca en las definiciones por penales
Exequiel Zeballos llegó a Italia para sumarse al Monza y reveló sus charlas con Paredes: "Me dio..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar