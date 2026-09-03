El Gobierno confirmó la suba de la Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra

El cronograma con los pisos y techos netos en mano para los beneficiarios se distribuye así:

Septiembre 2026 (SMVM $383.800): Cobro mínimo de $191.900 | Cobro máximo de $383.800 .

Octubre 2026 (SMVM $391.200): Cobro mínimo de $195.600 | Cobro máximo de $391.200 .

Noviembre 2026 (SMVM $398.800): Cobro mínimo de $199.400 | Cobro máximo de $398.800 .

Diciembre 2026 (SMVM $406.400): Cobro mínimo de $203.200 | Cobro máximo de $406.400 .

Enero 2027 (SMVM $414.200): Cobro mínimo de $207.100 | Cobro máximo de $414.200 .

Febrero 2027 (SMVM $422.000): Cobro mínimo de $211.000 | Cobro máximo de $422.000 .

Marzo 2027 (SMVM $429.600): Cobro mínimo de $214.800 | Cobro máximo de $429.600 .

Abril 2027 (SMVM $437.000): Cobro mínimo de $218.500 | Cobro máximo de $437.000.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

¿Quiénes tienen derecho a solicitar la Prestación por Desempleo?

La cobertura económica mantenida por la ANSES está destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por fuerza mayor, comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los requisitos exigidos para acceder a la liquidación comprenden:

Trabajadores permanentes: Contar con al menos 6 meses de aportes acreditados en los últimos 3 años anteriores al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año anterior a la finalización del contrato.

Plazo de gestión: Tramitar el beneficio dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido para percibir la totalidad de las cuotas correspondientes.

¿Cuándo cobran los beneficiarios de Desempleo en septiembre de 2026?

El calendario de pagos de la ANSES para la Prestación por Desempleo se ejecuta en la última etapa del mes, ordenando la acreditación bancaria por pares de DNI.