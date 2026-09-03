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El Gobierno confirmó la suba de la Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra

La Secretaría de Trabajo oficializó la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026. La medida impacta en los topes mínimos y máximos que cobrarán los trabajadores sin empleo.

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El Gobierno confirmó la suba de la Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra (Foto: archivo).

El Gobierno confirmó la suba de la Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra (Foto: archivo).

El Gobierno confirmó las nuevas escalas de la Prestación por Desempleo otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tras fijar la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) hasta abril de 2027. Con el primer tramo del incremento aplicado en septiembre de 2026, el piso mínimo de la asistencia queda en $191.900 de bolsillo (50% del salario mínimo), mientras que el tope máximo disponible asciende a $383.800 netos (100% del SMVM).

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¿Cómo se calcula el pago de la Prestación por Desempleo de ANSES?

La cuantía de la prestación se liquida tomando como referencia los ingresos declarados por el trabajador antes de la desvinculación laboral, pero manteniéndose sujeta a los límites marcados por la Secretaría de Trabajo.

El cálculo oficial y sus restricciones de cobro funcionan del siguiente modo:

  • Porcentaje de liquidación: Equivale al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual percibido en los últimos 6 meses trabajados.

  • Tope mínimo permitido: No puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

  • Tope máximo permitido: No puede superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

¿Cuáles son los montos mínimos y máximos por mes hasta 2027?

La Resolución 4/2026 del Consejo del Salario determinó un esquema de incrementos mensuales escalonados que eleva la pauta salarial base desde los $383.800 iniciales hasta alcanzar los $437.000.

El cronograma con los pisos y techos netos en mano para los beneficiarios se distribuye así:

  • Septiembre 2026 (SMVM $383.800): Cobro mínimo de $191.900 | Cobro máximo de $383.800.

  • Octubre 2026 (SMVM $391.200): Cobro mínimo de $195.600 | Cobro máximo de $391.200.

  • Noviembre 2026 (SMVM $398.800): Cobro mínimo de $199.400 | Cobro máximo de $398.800.

  • Diciembre 2026 (SMVM $406.400): Cobro mínimo de $203.200 | Cobro máximo de $406.400.

  • Enero 2027 (SMVM $414.200): Cobro mínimo de $207.100 | Cobro máximo de $414.200.

  • Febrero 2027 (SMVM $422.000): Cobro mínimo de $211.000 | Cobro máximo de $422.000.

  • Marzo 2027 (SMVM $429.600): Cobro mínimo de $214.800 | Cobro máximo de $429.600.

  • Abril 2027 (SMVM $437.000): Cobro mínimo de $218.500 | Cobro máximo de $437.000.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

¿Quiénes tienen derecho a solicitar la Prestación por Desempleo?

La cobertura económica mantenida por la ANSES está destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por fuerza mayor, comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los requisitos exigidos para acceder a la liquidación comprenden:

  • Trabajadores permanentes: Contar con al menos 6 meses de aportes acreditados en los últimos 3 años anteriores al despido.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año anterior a la finalización del contrato.

  • Plazo de gestión: Tramitar el beneficio dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido para percibir la totalidad de las cuotas correspondientes.

¿Cuándo cobran los beneficiarios de Desempleo en septiembre de 2026?

El calendario de pagos de la ANSES para la Prestación por Desempleo se ejecuta en la última etapa del mes, ordenando la acreditación bancaria por pares de DNI.

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

En pocas palabras

  • Suba Salarial Oficializada: La Secretaría de Trabajo actualizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mediante la Resolución 4/2026.
  • Prestación por Desempleo ANSES: Se confirmaron las nuevas escalas, con un mínimo de $191.900 y un máximo de $383.800 en septiembre de 2026.
  • Requisitos Clave: El beneficio está dirigido a trabajadores despedidos sin justa causa, con aportes y gestionado dentro de los 60 días.
Resumen generado por Thinkindot AI
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