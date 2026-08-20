Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

8 + 5 = 13

La expresión queda así: 7² + 4 × 13 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 4 × 13 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 13 = 52

La expresión queda así: 49 + 52 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 52 = 101 |

101 - 40 = (?)

Resultado final: 61

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar prioridades y descubrir cómo una cuenta breve puede volverse mucho más interesante si se la resuelve con calma.