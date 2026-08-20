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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (8 + 5) - 40.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos pone a prueba tu primer impulso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 5 = 13

La expresión queda así: 7² + 4 × 13 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 4 × 13 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 13 = 52

La expresión queda así: 49 + 52 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 52 = 101 |

101 - 40 = (?)

Resultado final: 61

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar prioridades y descubrir cómo una cuenta breve puede volverse mucho más interesante si se la resuelve con calma.

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