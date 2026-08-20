"La muerte de Robin Hood" llega a los cines y Hugh Jackman brilla con una interpretación impactante

(Foto: Gentileza Prensa).

Jodie Comer (Exterminio: La Evolución), Bill Skarsgård (It: Eso, Nosferatu), Murray Bartlett (The White Lotus) y Noah Jupe (Hamnet, Un Lugar Silencioso) completan el elenco de la película producida por Aaron Ryder, Andrew Swett, Alexander Black y el propio Hugh Jackman.

La muerte de Robin Hood llega a los cines el 20 de agosto

Los héroes se van. Las leyendas son para siempre. Atormentado por las cicatrices de una vida marcada por el crimen, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por poco a lo que creía que sería su batalla final. Gravemente herido, es encontrado por una mujer misteriosa que lo rescata de las sombras y comienza a cuidar de sus heridas. Con el cuerpo fuera de combate, cada error cometido en el pasado vuelve para atormentarlo.

Ficha técnica de La muerte de Robin Hood

Dirección: Michael Sarnoski

Michael Sarnoski Guion: Michael Sarnoski

Michael Sarnoski Producción: Aaron Ryder, Andrew Swett, Alexander Black, Hugh Jackman

Aaron Ryder, Andrew Swett, Alexander Black, Hugh Jackman Elenco: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, Noah Jupe

Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, Noah Jupe Dirección de fotografía: Pat Scola, ASC

Pat Scola, ASC Dirección de arte: David Lee

David Lee Montaje: Andrew Mondshein, ACE

Andrew Mondshein, ACE Vestuario: Lorna Marie Mugan

Lorna Marie Mugan Banda sonora: Jim Ghedi

Jim Ghedi Casting: Nina Gold y Martin Ware

Tráiler oficial de La muerte de Robin Hood