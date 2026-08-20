Los héroes se van. Las leyendas son para siempre. Con distribución de Imagem Films, La muerte de Robin Hood llega a los cines el 20 de agosto.
Escrita y dirigida por Michael Sarnoski, la película de A24 se estrena este 20 de agosto en cines. Hugh Jackman da vida al icónico personaje.
"La muerte de Robin Hood" llega a los cines y Hugh Jackman brilla con una interpretación impactante. (Foto: Gentileza Prensa)
Los héroes se van. Las leyendas son para siempre. Con distribución de Imagem Films, La muerte de Robin Hood llega a los cines el 20 de agosto.
Atormentado por las cicatrices de una vida marcada por el crimen, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por poco a lo que creía que sería su batalla final. Gravemente herido, es encontrado por una mujer misteriosa que lo rescata de las sombras y comienza a cuidar de sus heridas. Con el cuerpo fuera de combate, cada error cometido en el pasado vuelve para atormentarlo.
Escrita y dirigida por Michael Sarnoski (Un Lugar Silencioso: Día Uno), la película presenta al icónico personaje del folclore inglés interpretado por Hugh Jackman, enfrentando las consecuencias de una historia marcada por crímenes y asesinatos en sus últimos momentos de vida.
Producida por A24, la película es una adaptación oscura de la balada medieval británica anónima que da nombre al filme, siendo una de las pocas historias del ciclo que retrata a Robin Hood de forma vulnerable y mortal, lejos del héroe invencible.
Jodie Comer (Exterminio: La Evolución), Bill Skarsgård (It: Eso, Nosferatu), Murray Bartlett (The White Lotus) y Noah Jupe (Hamnet, Un Lugar Silencioso) completan el elenco de la película producida por Aaron Ryder, Andrew Swett, Alexander Black y el propio Hugh Jackman.
Los héroes se van. Las leyendas son para siempre. Atormentado por las cicatrices de una vida marcada por el crimen, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por poco a lo que creía que sería su batalla final. Gravemente herido, es encontrado por una mujer misteriosa que lo rescata de las sombras y comienza a cuidar de sus heridas. Con el cuerpo fuera de combate, cada error cometido en el pasado vuelve para atormentarlo.