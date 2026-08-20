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Cómo identificar a una persona "tóxica": 5 señales de la cara que pueden delatarla

Algunas señales del rostro pueden revelar actitudes de desprecio, rechazo o superioridad durante una conversación. Cuáles son los cinco gestos a los que conviene prestar atención.

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Algunas señales del rostro pueden revelar actitudes de desprecio

Algunas señales del rostro pueden revelar actitudes de desprecio, rechazo o superioridad durante una conversación.

Los gestos de la cara pueden decir mucho más de lo que una persona expresa con palabras. Algunas miradas, movimientos y cambios muy sutiles en el rostro pueden transmitir desprecio, rechazo, superioridad o falta de sinceridad durante una conversación.

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Estas pequeñas señales forman parte de la comunicación no verbal y, en algunos casos, aparecen de manera involuntaria.

A partir del análisis de las expresiones faciales, existen cinco gestos que pueden ayudar a reconocer determinadas actitudes asociadas con personas consideradas “tóxicas”, tal como lo explica Ignacio Roa, consultor en Comunicación e Influencia.

Las cinco señales para identificar a una persona “tóxica”

1. La sonrisa o gesto de desprecio

Una de las señales más fáciles de reconocer es una sonrisa asimétrica, en la que una de las comisuras de los labios se eleva más que la otra.

Esta reacción puede transmitir desprecio o superioridad hacia quien está enfrente. Si aparece de manera reiterada durante una interacción, puede reflejar una actitud negativa hacia el interlocutor.

2. El movimiento circular de los ojos

Poner los ojos en blanco o realizar un movimiento circular con ellos puede expresar molestia, impaciencia o superioridad.

Suele aparecer cuando alguien considera que lo que dice la otra persona no merece su atención o que se encuentra en una posición de inferioridad, según señala Roa.

3. Arrugar la nariz

Arrugar brevemente la nariz puede parecer un detalle insignificante, pero también puede transmitir rechazo o desaprobación.

De acuerdo a lo que señala el especialista, se trata de un movimiento muy rápido, similar a un pequeño gruñido facial, que aparece cuando alguien percibe al otro como inferior, aburrido o fuera de lo común.

4. El microdeslumbramiento

Consiste en bajar los párpados y entrecerrar ligeramente los ojos durante un instante.

Esta acción puede responder al intento de captar o desviar la atención del otro, aunque también puede proyectar una actitud de dominancia y control dentro de una conversación.

5. La sonrisa falsa

No todas las sonrisas expresan alegría o simpatía. En una genuina, además de elevarse las comisuras de los labios, también interviene la zona alrededor de los ojos, que se arruga ligeramente.

En cambio, cuando el movimiento se limita principalmente a la boca y no alcanza la mirada, puede percibirse como una sonrisa forzada o poco sincera. En determinadas situaciones, funciona como una apariencia de cordialidad detrás de la cual existe una actitud diferente.

De todos modos, una sola señal no alcanza para determinar que alguien sea “tóxico”. Estas señales adquieren mayor importancia cuando se repiten y coinciden con otras actitudes durante una interacción.

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