Boca visita a Racing golpeado por las lesiones: qué jugadores están en duda y quiénes quedaron descartados

Cuáles son las tres bajas confirmadas que tendrá Boca para el clásico en el Cilindro

A la incertidumbre en torno a Di Lollo y Flores se suman las ausencias ya ratificadas por el propio entrenador. La baja de mayor impacto es la del capitán Leandro Paredes, quien sufrió una inflamación en el isquiotibial izquierdo durante el entretiempo del partido frente a Platense y no llegará en condiciones al fin de semana.

Asimismo, la nómina de lesionados en el sector defensivo incluye a dos futbolistas golpeados en el mismo compromiso doméstico:

Leandro Lozano: arrastra una molestia en la zona posterior de la pierna y quedó al margen del armado táctico.

Marco Pellegrino: padece una lesión muscular producida por un pinchazo en la misma zona y estará alejado de las canchas por varios partidos.

El propio Arruabarrena fue contundente en la conferencia de prensa posterior al triunfo en Paraguay al confirmar el panorama del plantel: “Leandro no llega para Racing, así como Lozano ni Marco (Pellegrino)”. Con tres ausencias confirmadas y dos futbolistas entre algodones, la evolución médica de las próximas horas resultará clave para definir las variantes del Xeneize para visitar al conjunto de Avellaneda.