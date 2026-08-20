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Boca visita a Racing golpeado por las lesiones: qué jugadores están en duda y quiénes quedaron descartados

Tras la goleada en Paraguay, Rodolfo Arruabarrena evalúa a dos titulares de cara al duelo con Racing que podrían sumarse a la lista de ausentes que lidera Leandro Paredes.

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Boca visita a Racing golpeado por las lesiones: qué jugadores están en duda y quiénes quedaron descartados

Boca Juniors cambió rápidamente el chip luego de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear a Recoleta en Paraguay. Con la mira puesta en el choque del próximo domingo a las 21:30 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por el Torneo Clausura, el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena afronta un panorama complejo debido al desgaste acumulado y la seguidilla de partidos.

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Leandro Paredes no viajó a Asunción por una lesión muscular.

Al margen de los nombres que ya quedaron descartados de manera oficial, el retorno a los entrenamientos en el predio de Ezeiza encendió nuevas alarmas. Lautaro Di Lollo y Leonel Flores quedaron en duda para visitar a la Academia tras no haber sumado minutos en el compromiso continental por razones de precaución médica.

Por qué Lautaro Di Lollo y Leonel Flores están en duda para jugar ante Racing

Ambos futbolistas no participaron del encuentro ante Recoleta ni ingresaron desde el banco de suplentes debido a una decisión de Arruabarrena orientada a preservarlos, ya que arrastraban un marcado desgaste físico tras la exigente seguidilla de minutos disputados en el certamen local.

El cuerpo técnico evaluará la evolución diaria de ambos durante las prácticas en Ezeiza para determinar si estarán en condiciones de ser citados. Al tratarse de dos piezas fundamentales en la estructura titular del equipo, sus participaciones en Avellaneda dependerán de cómo respondan a las exigencias físicas en la antesala del clásico.

Cuáles son las tres bajas confirmadas que tendrá Boca para el clásico en el Cilindro

A la incertidumbre en torno a Di Lollo y Flores se suman las ausencias ya ratificadas por el propio entrenador. La baja de mayor impacto es la del capitán Leandro Paredes, quien sufrió una inflamación en el isquiotibial izquierdo durante el entretiempo del partido frente a Platense y no llegará en condiciones al fin de semana.

Asimismo, la nómina de lesionados en el sector defensivo incluye a dos futbolistas golpeados en el mismo compromiso doméstico:

  • Leandro Lozano: arrastra una molestia en la zona posterior de la pierna y quedó al margen del armado táctico.

  • Marco Pellegrino: padece una lesión muscular producida por un pinchazo en la misma zona y estará alejado de las canchas por varios partidos.

El propio Arruabarrena fue contundente en la conferencia de prensa posterior al triunfo en Paraguay al confirmar el panorama del plantel: “Leandro no llega para Racing, así como Lozano ni Marco (Pellegrino)”. Con tres ausencias confirmadas y dos futbolistas entre algodones, la evolución médica de las próximas horas resultará clave para definir las variantes del Xeneize para visitar al conjunto de Avellaneda.

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