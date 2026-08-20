Romina Uhrig reveló que está enamorada y sorprendió a todos con una confesión picante: "¡14 veces!".

Al enterarse de la frecuencia con la que la pareja mantiene encuentros íntimos, Mica Viciconte no pudo ocultar su asombro: "¡14 veces a la semana! No lo puedo creer, son dos conejos", lanzó, causando risas.

Mientras mantiene bajo siete llaves la identidad de su nuevo amor, Romina Uhrig se animó a contar que nunca antes había sentido algo de esta intensidad y dejó claro que está atravesando un presente sentimental más que apasionado.

¿Cómo fue el cruce de Romina Uhrigh y Alejandra Majluf en Gran Hermano?

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Alejandra Majluf rompió en llanto durante la gala en vivo y pidió disculpas públicas por los comentarios desafortunados que había hecho dentro de la casa, entre ellos uno inapropiado sobre el cuerpo de una participante y la confusión en la que mezcló a Romina Uhrig con Marianela Mirra y al ex de esta, Walter Festa, con José Alperovich.

Quebrada, Majluf llegó a plantear su intención de abandonar el reality y le pidió disculpas directamente a Romina, quien no aceptó su arrepentimiento: "Yo, la verdad, que no te creo nada", le respondió con firmeza, en uno de los cruces más tensos que se vivieron en la casa.