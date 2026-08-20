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Romina Uhrig reveló que está enamorada y sorprendió a todos con una confesión picante: "¡14 veces!"

La ex Gran Hermano Romina Uhrig se sinceró, blanqueó que está nuevamente en pareja y descolocó a todos con una fuerte declaración.

20 ago 2026, 13:13
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Romina Uhrig reveló que está enamorada y sorprendió a todos con una confesión picante: ¡14 veces!.

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Romina Uhrig reveló que está enamorada y sorprendió a todos con una confesión picante: "¡14 veces!".

Romina Uhrig no dudó en compartir públicamente en La Jugada (Telefe Stream), programa conducido por Daniela Celis y Mica Viciconte, que atraviesa un gran presente sentimental.

"Estoy enamorada. Nunca amé así en la vida, nunca me pasó", aseguró Romina, dejando en claro la intensidad de los sentimientos que atraviesa actualmente.

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Según contó, lleva tres meses en pareja, aunque por el momento prefirió mantener la identidad del hombre que conquistó su corazón lejos de la exposición y no dio detalles sobre quién es.

Pero su historia de amor no fue lo único que llamó la atención durante la charla. En medio del programa, Romina también reveló un dato sobre la intimidad con su pareja que dejó completamente sorprendida a la conductora.

Al enterarse de la frecuencia con la que la pareja mantiene encuentros íntimos, Mica Viciconte no pudo ocultar su asombro: "¡14 veces a la semana! No lo puedo creer, son dos conejos", lanzó, causando risas.

Mientras mantiene bajo siete llaves la identidad de su nuevo amor, Romina Uhrig se animó a contar que nunca antes había sentido algo de esta intensidad y dejó claro que está atravesando un presente sentimental más que apasionado.

¿Cómo fue el cruce de Romina Uhrigh y Alejandra Majluf en Gran Hermano?

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Alejandra Majluf rompió en llanto durante la gala en vivo y pidió disculpas públicas por los comentarios desafortunados que había hecho dentro de la casa, entre ellos uno inapropiado sobre el cuerpo de una participante y la confusión en la que mezcló a Romina Uhrig con Marianela Mirra y al ex de esta, Walter Festa, con José Alperovich.

Quebrada, Majluf llegó a plantear su intención de abandonar el reality y le pidió disculpas directamente a Romina, quien no aceptó su arrepentimiento: "Yo, la verdad, que no te creo nada", le respondió con firmeza, en uno de los cruces más tensos que se vivieron en la casa.

     

 

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