"Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono", escribió.

En otro tramo de la publicación, Marta se detuvo en las enseñanzas que recibió de Ricardo y en los valores que, según contó, todavía la acompañan. "Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos", expresó.

Sin embargo, hubo una frase que terminó de reflejar la dimensión de su tristeza: "Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste".

La despedida llegó con una reflexión tan dolorosa como contundente: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".

La emoción también había aparecido días atrás en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando Marta presentó un plato inspirado en una de las comidas que solía compartir con su papá durante sus viajes a Miami.

La preparación tenía un significado especial. La participante eligió cocinar cuadril al horno con arroz blanco y ensalada coleslaw, una combinación que solían pedir en un restaurante cuando viajaban en familia.

"Se llama 'Donde el tiempo se detiene'", explicó frente al jurado. Después, contó: "Siempre lo pedíamos en un restaurante con mi viejo. Éramos una mesa gigante y todos comíamos lo mismo".

Pero el detalle más conmovedor llegó cuando reveló que aquella comida estaba vinculada con uno de sus últimos recuerdos del empresario. "Fue su última cena. Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto. Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él", relató.

Marta también decidió sumar ingredientes que le gustaban especialmente a Ricardo, como aceitunas negras y pasas de uva. "Este plato tiene su firma", explicó.

A través de una fotografía, unas palabras y una receta familiar, Marta volvió a encontrar una manera de mantener presente a su papá. A 13 años de su muerte, el recuerdo de Ricardo Fort sigue ocupando un lugar central en su vida.