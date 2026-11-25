A lo largo de la serie se realizaron 6 planos secuencia, entre los que se destaca el del robo al banco de Bariloche del primer episodio, de aproximadamente 6 minutos de duración. Su realización requirió intervenir el centro de la ciudad y coordinar el trabajo de más de 200 personas entre el equipo técnico y proveedores. Sobre el desafío que implicó esta escena, que se repitió 21 veces para llegar al resultado final, Pablo Trapero destacó: “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”.

Foto: Gentileza Netflix.

A este despliegue se sumó un extenso proceso de postproducción que incluyó 720 planos intervenidos con efectos visuales, fundamentales para recrear los distintos escenarios históricos, eliminar elementos contemporáneos y completar el universo visual de la serie.

Sinopsis oficial de Gordon, la nueva serie de Netflix

Inspirado en hechos reales, este thriller sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina. Basado en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

Foto: Gentileza Netflix.

Ficha técnica de Gordon en Netflix

Dirección: Pablo Trapero, Pablo Fendrik

Pablo Trapero, Pablo Fendrik Showrunner: Pablo Trapero

Pablo Trapero Producida por: Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones)

Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones) Guion: Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, basado en en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy

Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, basado en en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Juan Lovece, Pablo Trapero

Adrián Suar, Diego Andrasnik, Juan Lovece, Pablo Trapero Elenco: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer, junto a un gran elenco

Gordon | Detrás de cámaras | Netflix