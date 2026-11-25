Mientras el bono provincial de $80.000 se abona mediante las cajas y organismos locales del Chaco en una fecha única el 21 de diciembre, el refuerzo nacional de $70.000 alcanza únicamente a los jubilados y pensionados de ANSES que perciben el haber mínimo (o un monto proporcional hasta completar el tope de $523.796,70).

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre 2026 con aumento y aguinaldo?

En paralelo al anuncio provincial, los jubilados y pensionados del régimen nacional de ANSES reciben en diciembre un aumento por movilidad del 2,17% (en cumplimiento del Decreto 274/2024 según la inflación de octubre), la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono de $70.000, con los siguientes montos y fechas de cobro:

Jubilación mínima de ANSES: haber básico de $453.796,70 + medio aguinaldo de $226.898,35 + bono de $70.000 = $750.695,05 brutos ($730.274,20 netos de bolsillo tras la deducción del 3% de PAMI sobre haber y aguinaldo).

Calendario de pagos de ANSES para jubilaciones y pensiones mínimas (diciembre 2026):