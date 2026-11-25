Y agregó sobre esa naciente relación: "Ella me contó que está muy contenta con este chico, que no es del medio", explicó la panelista, quien luego detalló de quién se trata: se llama Tomás, tiene 36 años y lo conoció en un club de Pilar donde ambos concurren.

"Me dijo Chechu que él es muy compañero, que la cuida y acompaña mucho pero que no quiere contar mucho más porque quiero cuidarlo porque no es una persona conocida y eso le gusta mucho", agregó la panelista sobre el entusiasmo de la periodista por el vínculo.

Además, se mostró al aire una imagen de Tomás acompañando a Chechu lo que demuestra que la relación va en serio tras la rutpura con el exfutbolista de la que tanto se habló.

Los indicios que dio Chechu Bonelli de su presente sentimental

Chechu Bonelli se animó a dar algunas pistas sobre su presente amoroso en el programa Valet Parking que conduce en La Casa Streaming.

Visiblemente sonriente y sin poder disimular su entusiasmo, sorprendió con una revelación que no pasó inadvertida por sus compañeros en el piso.

"Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer queriendo alguien llegó a mi vida", reconoció la periodista con algo de timidez, aunque dejando entrever que estaría atravesando un momento especial en el plano personal.

Como era de esperarse, sus compañeros de mesa aprovecharon la oportunidad para someterla a un verdadero interrogatorio e intentar descubrir quién es el hombre que habría conquistado su corazón.

"No es famoso y no es una persona relacionada al fútbol", aclaró visiblemente feliz por su presente.