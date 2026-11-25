Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2026

El beneficio alcanza a los trabajadores en relación de dependencia y a los jubilados y pensionados que reciben prestaciones previsionales que incluyen el SAC.

Entre los trabajadores comprendidos se encuentran:

Empleados del sector privado bajo convenios colectivos, como comercio, metalúrgicos, sanidad y construcción.

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal, según el régimen correspondiente.

Trabajadores rurales.

Personal de casas particulares registrado bajo la Ley 26.844 .

Trabajadores contratados o eventuales que se desempeñan en relación de dependencia.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026

Para calcular la segunda cuota, se toma la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2026 y se calcula el 50% de ese importe.

Se consideran los conceptos remunerativos que correspondan, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y determinados adicionales. El cálculo se realiza sobre la remuneración bruta, antes de los descuentos jubilatorios y de obra social.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, le corresponde un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

Fórmula orientativa para calcular el aguinaldo proporcional:

(Mejor remuneración mensual ÷ 12) × meses trabajados

Ejemplos con un sueldo de $1.200.000

Si la mayor remuneración mensual computable fue de $1.200.000, los importes orientativos serían:

Seis meses trabajados: $600.000 de aguinaldo.

Cinco meses trabajados: $500.000 de aguinaldo.

Tres meses trabajados: $300.000 de aguinaldo.

Estos ejemplos suponen meses completos trabajados y una remuneración computable de $1.200.000. Si la relación laboral termina antes de finalizar el semestre, el aguinaldo proporcional se calcula según las remuneraciones devengadas durante el período trabajado, conforme a la normativa vigente.