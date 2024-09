En vivo: el momento en el que Lorena Maciel quedó desparramada en el piso

"No, nada, perfecto.... me doblé el tobillo. No pasa nada. Fue el taco!", comentó Lorena tras asustar a todos en el piso.

Tras el momento de tensión, Adrián Ventura no pudo contenerse y soltó una carcajada, pero se recuperó para seguir dando las noticias. De todos modos, ya era tarde y Lorena rápidamente se volvió viral en las redes sociales.