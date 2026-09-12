Encontrá la frase escondida: un desafío visual con una cita célebre de 12 palabras

La frase escondida tiene 12 palabras. Sus longitudes, en orden, son: 2, 4, 2, 2, 3, 3, 8, 2, 8, 3, 6 y 6 letras. Ese dato es clave para saber cuándo un hallazgo encaja y cuándo conviene seguir buscando.

Como pista adicional, el autor es uno de los grandes novelistas y poetas franceses del siglo XIX. La idea es usar esa referencia como orientación general, sin depender de conocer de memoria la cita.

Consejos para encontrar la frase sin perder el hilo

Empezá por los extremos y revisá las diagonales con calma: suelen ser las zonas donde más se camuflan las secuencias. También podés marcar mentalmente las palabras ya encontradas para no repetir recorridos y mantener el orden original.

Si te trabás, volvé a mirar las longitudes. Los términos más breves pueden aparecer en muchos lugares, así que conviene confirmarlos con lo que viene antes y después en la estructura general de la cita.

Solución: la frase escondida completa

La frase es: “La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano”.

El autor es Victor Hugo y la obra es Los miserables. Cada palabra estaba distribuida dentro de la matriz en recorridos horizontales, verticales o diagonales, respetando el orden de la frase completa.