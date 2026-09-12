Encontrá la frase escondida: un desafío visual con una cita célebre de 12 palabras

Las sopas de letras también pueden ser una puerta de entrada a la literatura. En este reto, la matriz esconde una frase célebre completa, separada palabra por palabra y mezclada entre muchas letras que funcionan como distracción.
Encontrá la frase escondida en esta sopa de letras y poné a prueba tu atención con una pista literaria, sin adelantar la respuesta ni su autor.
Las sopas de letras también pueden ser una puerta de entrada a la literatura. En este reto, la matriz esconde una frase célebre completa, separada palabra por palabra y mezclada entre muchas letras que funcionan como distracción.
La propuesta es simple: mirá con atención, buscá patrones y reconstruí la cita sin apurarte. No alcanza con encontrar términos aislados; el verdadero desafío está en ordenar cada hallazgo hasta que la frase cobre sentido.
Para jugar, conviene observar la grilla varias veces y cambiar de estrategia si una zona parece demasiado cargada. A veces, una palabra breve puede ser más difícil de detectar que una extensa.
Las palabras aparecen en orden dentro de la frase, pero están dispersas en la sopa de letras de manera horizontal, vertical o diagonal. Las horizontales siempre se leen de izquierda a derecha; las verticales y diagonales pueden aparecer en ambos sentidos.
La frase escondida tiene 12 palabras. Sus longitudes, en orden, son: 2, 4, 2, 2, 3, 3, 8, 2, 8, 3, 6 y 6 letras. Ese dato es clave para saber cuándo un hallazgo encaja y cuándo conviene seguir buscando.
Como pista adicional, el autor es uno de los grandes novelistas y poetas franceses del siglo XIX. La idea es usar esa referencia como orientación general, sin depender de conocer de memoria la cita.
Empezá por los extremos y revisá las diagonales con calma: suelen ser las zonas donde más se camuflan las secuencias. También podés marcar mentalmente las palabras ya encontradas para no repetir recorridos y mantener el orden original.
Si te trabás, volvé a mirar las longitudes. Los términos más breves pueden aparecer en muchos lugares, así que conviene confirmarlos con lo que viene antes y después en la estructura general de la cita.
La frase es: “La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano”.
El autor es Victor Hugo y la obra es Los miserables. Cada palabra estaba distribuida dentro de la matriz en recorridos horizontales, verticales o diagonales, respetando el orden de la frase completa.